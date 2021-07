In estate tutte le preoccupazioni dovrebbero sparire per lasciare il posto al relax e al divertimento, ma purtroppo così non è. In quanti ci vergogniamo di mostrare il nostro corpo in costume per via della cellulite?

Noi donne soprattutto abbiamo delle fissazioni che devono assolutamente essere superate perché siamo belle così.

Data questa premessa, la cellulite è un inestetismo della pelle causato da diversi fattori, dai più seri ai più blandi. Ed è su questi ultimi che dobbiamo agire, con l’alimentazione e l’idratazione.

Seguiamo un regime alimentare sano e bilanciato, alleniamo il corpo con l’attività fisica e idratiamo per espellere le tossine. I liquidi in eccesso sono pure una causa della cellulite, provocata dalla ritenzione idrica e basta drenare per ridurla a poco a poco.

Chi l’avrebbe mai detto che questi 2 frutti sono ottimi per eliminare la cellulite

Non tutti sanno che esistono delle soluzioni che a lungo termine portano dei benefici, uniti ad una dieta equilibrata e allenamento fisico. Innanzitutto bisogna bere almeno 2l di acqua al giorno e per drenare potrebbero essere utili degli alimenti. Chi l’avrebbe mai detto che questi 2 frutti sono ottimi per eliminare la cellulite: l’ananas e la mela. Questi due frutti devono essere consumati in forma liquida insieme al matè realizzando un infuso da bere, anche freddo.

Come preparare l’infuso

Per preparare un rinfrescante infuso drenante e anticellulite priviamo l’ananas della buccia e tagliamola a fettine, stessa procedura andrà fatta per la mela. Poi prendiamo un cucchiaino di foglie di matè e in un pentolino aggiungiamo acqua, i frutti e le foglie di matè e portiamo in ebollizione per qualche minuto. Lasciamo raffreddare e filtriamo in una tazza. Beviamo una o due tazze al giorno per vedere i benefici. Altrimenti potremmo optare per le tisane già pronte che riportano la frase “drenante e anticellulite” da acquistare in erboristeria o nei supermercati. Ma rivolgiamoci sempre al medico prima di assumerla.

