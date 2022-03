Cosa prepariamo oggi a pranzo e a cena? Tra le tante domande che ci poniamo ogni giorno, questa è forse la più ricorrente. Sembrerà scontato, ma ad ogni pasto che si avvicina il pensiero va subito a cosa preparare. C’è chi ha molto tempo da dedicare ai fornelli e chi, invece, non ne ha affatto.

In entrambi i casi, però, esiste un altro elemento fondamentale oltre alle lancette dell’orologio e riguarda la nostra volontà. Chi l’avrebbe mai detto ma è proprio così, un mix di volontà e voglia di cucinare, fare la spesa e ideare qualcosa di nuovo. Alcuni hanno il tempo e non la voglia ed altri esattamente il contrario. E se non si avesse né l’uno né l’altro, allora che si fa? Non possiamo mangiare soltanto cibo da asporto e qualcosa dovremo pur inventarci.

Per un pasto veloce, semplice e perché no, anche economico, ci vengono in mente loro, le protagoniste indiscusse che salvano pranzo e cena: le uova. Potremmo prepararle in mille modi diversi, ma le preferite da tanti grandi e piccini sono strapazzate, ancora meglio se belle soffici e gonfie. Gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno avuto un’idea per renderle morbide e leggere come una nuvola. Vediamo di cosa si tratta.

Chi l’avrebbe mai detto che per avere uova strapazzate morbide come una nuvola bastasse questo comunissimo utensile

Parlando di uova strapazzate, si pensa sempre al formaggio spalmabile che regala un gusto delicato e cremoso.

Stavolta, però, la nostra attenzione non si concentrerà su altri e possibili ingredienti da aggiungere, ma su un utensile molto particolare.

Ci riferiamo al montalatte elettrico o manuale, quello che usiamo comunemente per fare il cappuccino o per una tazza di latte schiumoso. Molti crederanno che sia assurdo, ma spieghiamo subito come utilizzarlo.

Per preparare delle semplici uova strapazzate, la ricetta utilizzata dagli chef prevede anche l’aggiunta di un po’ di latte. Con il nostro utensile, non dovremo fare altro che montarne circa 30 o 50 ml e aggiungerlo alle uova in padella.

Mescoliamo ed ecco fatto, un piatto voluminoso e morbidissimo come non lo avevamo mai gustato.

Vanno bene sia il latte classico, parzialmente e totalmente scremato o intero, sia quello senza lattosio per chi ne è intollerante. Tuttavia, in quest’ultimo caso, la schiuma potrebbe risultare meno compatta per la presenza di pochi grassi, come già specificato, ma le uova saranno comunque sofficissime.

Chi l’avrebbe mai detto che servisse il montalatte per questa ricetta così semplice e comune.

Una scoperta geniale per un pranzo non più banale.

