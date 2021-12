Chi l’avrebbe mai detto che la pasta brisé e dei semplici fogli di carta stagnola potessero essere utili per creare questa velocissima e deliziosa ricetta

A tutti noi sono capitate situazioni dove era indispensabile trovare un’idea veloce per preparare un pasto improvvisato. Una pausa pranzo di pochi minuti o un ospite improvviso ci costringono a preparazioni rapide che non sempre riescono. Questo soprattutto perché poche idee ed ingredienti a disposizione, oppure la poca esperienza in cucina ci mettono in difficoltà.

Se spesso incappiamo in queste situazioni appena elencate, è perfetta la lettura di questo articolo. Chi l’avrebbe mai detto che della pasta brisé e dei semplici fogli di carta stagnola potessero essere utili per creare questa velocissima e deliziosa ricetta.

Non ci siamo sbagliati, servono veramente soltanto queste 2 cose per una preparazione che può aiutarci per un aperitivo, un finger food o addirittura un dolce. Talmente personalizzabile che potremmo sfruttarla anche come utile svuota-frigo, per evitare sprechi alimentari.

Probabilmente per molti di noi non sarà necessario nemmeno correre al supermercato per acquistare quello che ci occorre. Questo perché l’alluminio alimentare è tra le cose più diffuse nelle cucine italiane. Per quanto riguarda l’ingrediente è altrettanto diffuso nei nostri frigoriferi perché capace di inspirarci quando non sappiamo cosa preparare. Stiamo parlando della pasta brisé (o bresée): un comodissimo ingrediente arrotolato che molte volte usiamo per dolci o torte salate. In questa nostra ricetta, gli daremo una forma particolare e sfruttabile, come detto, in mille modi.

Prendiamo l’alluminio e creiamo una o più palline della grandezza che preferiamo. Fatto ciò, schiacciamole facendole rotolare per creare un cilindro. Queste saranno le nostre forme che ci serviranno più avanti per la cottura.

È il momento di lavorare la pasta brisé: stendiamola e ricaviamo delle strisce alte circa un centimetro. Facciamo dei forellini con una forchetta e avvolgiamo i nostri cilindri in modo che i lembi estremi si sovrappongano. Abbiamo così creato dei piccoli coni che andremo a cuocere.

Poniamoli in una teglia foderata di carta da forno e facciamoli dorare a 200 gradi per circa 20 minuti. Una volta pronti non resta che dare sfogo alla nostra fantasia.

Per la versione salata consigliamo di spennellare l’esterno con un tuorlo sbattuto e dei semi a nostro piacere. Anche per il ripieno possiamo solo dare qualche suggerimento: formaggio spalmabile e salmone oppure prosciutto cotto e ricotta sono solo due esempi.

Infine, per un dolce, oltre a spennellare l’esterno con l’uovo, possiamo ricoprire i coni di pasta brisé di zucchero di canna o a velo. Per l’interno ognuno di noi può liberare i suoi istinti più golosi. A noi piacerebbe riempirli con Nutella o crema di pistacchi.