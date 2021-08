Riciclo, riciclo e ancora riciclo. Però, al semplice riciclo possiamo aggiungere anche quello creativo. In questo modo, gli oggetti vecchi o rotti possono avere una nuova vita, tornando nuovamente utili in casa. Inoltre, riciclare è un’operazione con la quale possiamo risparmiare soldi.

Tra i vari oggetti che possono essere riciclati, chi l’avrebbe mai detto che i comunissimi guanti da cucina potessero sostituire questo oggetto alla perfezione.

Perché sì, i guanti rotti o vecchi si trasformano e prendono una nuova vita grazie a delle semplici forbici. Ovviamente, stiamo parlando dei guanti in lattice che si usano per lavare i piatti. Ma vanno benissimo anche quelli che usiamo per lavare i sanitari del bagno. Non esistono regole quando si parla di riciclo creativo. L’unica regola è quella del risparmio e del donare una seconda vita agli oggetti. E con i guanti in lattice questo è possibile.

Chi l’avrebbe mai detto che i comunissimi guanti da cucina potessero sostituire questo oggetto alla perfezione

Chi utilizza quotidianamente la lavastoviglie potrebbe non avere dimestichezza con i famosi guanti gialli da cucina. Questi ultimi, ma anche quelli blu destinati al bagno, generalmente sono in lattice e oltre a proteggere le mani possono essere anche riciclati.

I vari detersivi, infatti, contengono agenti chimici che seccano e rovinano la pelle. Per questo, è saggio usare questa tipologia di guanti. Ma come ogni cosa, anche questi hanno una durata di tempo. Infatti, dopo un po’ si possono rompere. Prima di buttarli, però, guardiamo attentamente cosa possono diventare.

Degli elastici da cucina ancora più forti

Qualcuno ha mai comprato degli elastici da usare in cucina? A volte si, a volte no. Gli elastici sono molto utili, perché si usano tantissimo per chiudere le scatole dei cibi. Anche gli elastici, però, hanno purtroppo una “data di scadenza”: infatti dopo un po’ perdono la loro elasticità e si rompono. Con il riciclo del guanto in lattice non avremo più questi problemi. Difatti, ne basterà uno solo per creare elastici a volontà. Ma vediamo come.

Il procedimento è veramente facile e banale. Infatti, basta prendere delle forbici e tagliare i guanti da parte a parte in tante piccole strisce. Ed ecco che abbiamo creato dei bellissimi elastici, super resistenti, riciclando semplicemente dei vecchi guanti. Quindi, i prossimi guanti da cucina o da bagno che dobbiamo buttare, trasformiamoli in utilissimi elastici e il Pianeta ci ringrazierà.

Approfondimento

Fantastico prodotto pulente fai da te che dona brillantezza e freschezza alla casa