Piatto tipico della tradizione italiana e amato da grandi e piccini, la cotoletta non è altro che una fetta di carne impanata e fritta. La più famosa è certamente quella alla milanese, a base di carne di vitello, ma ne esistono numerose varianti. Possiamo, infatti, utilizzare il maiale, l’agnello o il pollo, passare la nostra fetta nell’uovo e nel pangrattato e friggerla a dovere.

Un’alternativa alla cotoletta alla milanese è alla palermitana, dove al posto dell’uovo si usa l’olio e che prevede l’aggiunta del pecorino.

Si tratta di un piatto non proprio adatto alla dieta e ad un regime ipocalorico. Ciò non toglie, però, che si possa realizzare un tipo di cotoletta diverso dal solito e adatto anche a chi vuole perdere qualche chilo. Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Chi l’avrebbe mai detto che è possibile mangiare la cotoletta senza toccare la linea

Il segreto per una cotoletta amica della dieta è, innanzitutto, uno ed uno soltanto: evitare la frittura. Tolto questo dettaglio fondamentale, passiamo alla “sostanza” del nostro piatto. Cosa intendiamo? Beh, ci riferiamo alla carne, o meglio, alla non carne. Possiamo, infatti, preparare delle cotolette a base di verdure, ad esempio delle melanzane. Basterà tagliarle a fette di medio spessore, bagnarle con un filo d’olio e limone e impanarle con del pangrattato.

A quel punto, al posto della padella unta e colma d’olio per friggere, ricorreremo al forno, in modo da avere un piatto buonissimo e leggero.

Non solo verdure

Nonostante la verdura sia preferibile per la dieta, anche carni magre e bianche hanno il via libera come preparazione della cotoletta. Si consiglia di evitare il maiale e di preferire il vitello, il tacchino o il classico pollo. Dato che la cottura in forno tende a rendere la pietanza leggermente asciutta, potremo insaporirla con un salmoriglio a base d’olio, limone e rosmarino.

Chi l’avrebbe mai detto che è possibile mangiare la cotoletta senza toccare la linea, come al solito serve solo un po’ di fantasia culinaria.