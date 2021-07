Da quando ha cominciato a fare caldo ci siamo tutti trovati a dover affrontare dentro casa conseguenze e problemi diversi rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino a quel momento. Se, infatti, in inverno la maggior parte degli inconvenienti deriva dalla formazione di muffa e umidità, d’estate la minaccia più fastidiosa è determinata dalla presenza degli insetti.

Finestre aperte

I motivi per cui d’estate ci troviamo a combattere con mosche, zanzare e moscerini molto più che in inverno sono diversi. Senza dubbio la stagione va a favore di questi esemplari, ma anche noi li aiutiamo non poco. Basti pensare, infatti, a quante ore ogni giorno, a causa del caldo, teniamo aperte le finestre di casa. A meno che non si abbiano a disposizione condizionatori in ogni stanza, non possiamo fare molto per evitare questa abitudine. È necessario, dunque, agire su altri fronti, per vincere la battaglia contro queste presenze fastidiose.

Chi l’avrebbe detto che basta lasciare quest’olio sul davanzale per liberare casa dai moscerini

Qualsiasi animale entra nell’abitazione perché attirato da qualcosa che si trova all’interno. Così come esiste sempre qualcosa in grado di attirarli, però, esisterà sempre anche qualcos’altro in grado di allontanarli. Basta solo scoprire cosa. Effettivamente, chi l’avrebbe detto che basta lasciare quest’olio sul davanzale per liberare casa dai moscerini. Ci riferiamo all’olio essenziale di geranio.

Per quanto non sia conosciuto come quello di lavanda o di rosmarino, si tratta di un ingrediente molto utile contro la lotta a questi piccoli insetti. Questi ultimi, infatti, si mostrano estremamente infastiditi dal suo odore e dal suo aroma. Per questo motivo, suggeriamo di riempire dei bicchieri con olio essenziale di geranio e lasciarne uno su ogni davanzale di casa. Così da creare una barriera laddove i moscerini sono soliti entrare. I risultati non si faranno attendere e vedremo in poco tempo come gli animali ci penseranno bene prima di avvicinarsi alla finestra del nostro balcone.