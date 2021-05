Molta gente non sa quanto è pericoloso usare padelle che hanno perso lo smalto facendo sì che il cibo si attacchi al materiale che si sta staccando.

Questo tipo di pentole e padelle sono molto pericolose perché possono essere dannose per la salute e quindi è necessario sbarazzarcene il prima possibile. Vediamo cosa fare perché chi la conosce non può più farne a meno in cucina e chi la proverà la comprerà di nuovo.

Scegliere le pentole giuste

Oltre ai metalli, la ceramica e il rame oggi sono molto apprezzate le pentole di ghisa e una ragione c’è. Vediamo di cosa si tratta. La ghisa è un materiale che permette di cuocere alla piastra ma è anche adatto per la preparazione di brasati e stufati. Poi chi ama cucinare utilizzando il forno può utilizzarla al suo interno perché non si rovina. Si può usare anche sui fornelli e sul gas.

Un materiale scelto

La ghisa è un materiale che permette le lunghe cotture a fuoco lento così da permettere che il cibo sia cotto al punto giusto. La prerogativa di questo tipo di pentola è la capacità di trattenere il calore rendendo possibile una cottura uniforme a prescindere dal cibo che si sta cucinando.

Le pentole che sanno cuocere a fuoco spento

Grazie a queste sue caratteristiche, la pentola di ghisa, permette di poter spegnere il fornello prima della fine della cottura e il cibo continua a cuocersi come per magia. Oppure si può mettere sul fuoco e poco dopo far scaldare i cibi in poco tempo.

Pulizia

Ciò a cui si deve fare attenzione è la pulizia. Perché la manutenzione di questa pentola sia quella giusta, prima di lavarla dobbiamo lasciarla raffreddare per bene. Questa è la giusta procedura per non rovinarle e approfittare dei suoi innumerevoli vantaggi.

Chi la conosce non può più farne a meno in cucina e chi la proverà la comprerà di nuovo.

Il consiglio è come sempre, provare. Non si riuscirà più a fare a meno di queste pentole una volta conosciute.