Le app di incontri, croce e delizia dell’epoca moderna. In molti si sono chiesti se Tinder funzioni come i realizzatori vogliono farci credere e la risposta è prettamente soggettiva. Infatti, molto dipende dal motivo per cui lo si utilizza. Tinder, così come le altre applicazioni di incontri online, potrebbe rappresentare un modo per fare semplicemente conoscenze, oltre alla spasmodica ricerca dell’anima gemella. È proprio su quest’ultimo che ci soffermeremo in questa sede, sulla ricerca dell’amore.

Amare ed essere amati si considerano spesso gli obiettivi che ogni uomo persegue durante il corso della sua vita. Senza discutere sulla veridicità o meno di questo pensiero tanto diffuso quanto amato e criticato, dobbiamo ammettere che (quasi) tutti vorremmo trovare il partner ideale. Su questo assunto, Netflix ha realizzato una serie molto avvincente e che già dopo pochi giorni sta coinvolgendo un gran numero di telespettatori.

Chi ha usato un’app di incontri sicuramente apprezzerà la nuova serie TV che sta spopolando

Stiamo parlando di La coppia quasi perfetta, serie TV ispirata all’omonimo libro dell’autore John Marrs risalente al 2018. Noi della Redazione ne avevamo già annunciato l’uscita in un precedente articolo (link qui) e ad essere sinceri immaginavamo che avrebbe goduto di grande successo.

La storia racconta di due genetisti che riescono a scoprire un modo geniale per trovare la propria anima gemella: abbinare i DNA. Attraverso alcune caratteristiche genetiche comuni, il meccanismo messo in piedi dalla nuova startup è capace di abbinare le persone destinate ad innamorarsi al primo sguardo.

Il problema di questa che non sembra altro che una scoperta geniale, è il modo in cui i due sono giunti a questo risultato.

Una protagonista dai mille volti

La trama si incentra sull’amore, quello vero, forte e passionale a cui nessun essere umano potrebbe mai rinunciare. D’altra parte, però, si incentra anche sulla figura della protagonista, una giovane donna austera, spietata e disposta a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Una storia intrigante e travagliata, coinvolgente e mai banale. Chi ha usato un’app di incontri sicuramente apprezzerà la nuova serie TV che sta spopolando, quindi perché non iniziare subito a guardarla?