Nelle ultime ore l’azienda Bank Security, specializzata nella sicurezza informatica, ha messo sotto la sua lente un presunto furto di dati a danni di un operatore della telefonia mobile italiana.

Chi ha una SIM di questo operatore potrebbe trovarsi col conto in banca azzerato.

Il furto avrebbe poi portato alla vendita sul dark web di informazioni private sensibilissime come nome e cognome dell’utente, il suo indirizzo e il suo codice fiscale, il numero di telefono, ma quel che è peggio il codice identificativo ICCID della SIM, lo stato della SIM e molto altro ancora. Tra questo ci sarebbero anche i dati della domiciliazione bancaria dei clienti dell’operatore, con tutti i rischi che ne conseguirebbero. I dati della SIM vengono inoltre utilizzati molto spesso nell’autenticazione a due fattori dei siti istituzionali o di acquisti online. A catena anche queste informazioni sarebbero dunque a rischio.

L’operatore in questione è ho.Mobile, ‘creatura’ di Vodafone sul mercato dal 2018 e completamente virtuale. Finora, si è sempre distinto per un servizio impeccabile e per offerte competitive, tali da mettere in ombra il principale competitor Iliad.

Bank Security ha riportato su Twitter la vendita in atto sul mercato nero digitale, e denuncia di aver avuto accesso all’identità digitale di 10 clienti ho.Mobile. Questa sarebbe la prova dell’attacco. A rischio ci sarebbero i dati di 2,5 milioni di utenti, praticamente l’interezza dei clienti abbonati a ho.Mobile.

Indagini in corso

L’azienda ha però ufficialmente dichiarato che al momento non esiste alcuna prova di attacco ai propri sistemi informatici. E assicura i suoi clienti che non ci sarebbero le evidenze per sostenere che qualche hacker abbia messo a repentaglio i dati della customer base. Ciononostante, ho.Mobile e Vodafone hanno dato avvio alle necessarie indagini per fare chiarezza sulla questione e garantire la massima trasparenza. Per questo si sono rivolti anche alle autorità investigative competenti.