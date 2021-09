Quando non ci sentiamo bene una delle prime cose che facciamo è misurarci la febbre. Infatti, è difficile trovare una casa dove, al giorno d’oggi, non ci sia un termometro. Soprattutto dopo l’arrivo della pandemia è diventato davvero fondamentale averne uno. Ce ne sono di varie tipologie. Il più diffuso, e anche tra i più efficaci, è il buon vecchio termometro al mercurio. Preciso e facile da usare. Il problema è che il rivestimento in vetro è molto fragile. Infatti, capita spesso che si rompa e il mercurio esca e si sparga sul pavimento. Magari sottovalutiamo la cosa, ma il mercurio è molto pericoloso. Proprio per questo chi ha un termometro in casa deve assolutamente sapere queste 3 cose fondamentali.

Cosa non fare

Il mercurio contenuto nei termometri è una sostanza tossica per l’uomo. Il rischio più grande non è tanto il contatto, ma l’inalazione. Infatti, il mercurio può evaporare facilmente e quindi rischiamo di respirarlo. Non possiamo, quindi, assolutamente permetterci di lasciarlo lì dov’è. Non possiamo rimuoverlo con scopa o aspirapolvere perché rischiamo di liberarne delle particelle nell’aria. Non bisogna neanche buttarlo nel lavandino perché può accumularsi nello scarico ed evaporare quando usiamo l’acqua calda. Dobbiamo, invece, eliminarlo con delle semplici ma importanti mosse che spiegheremo nelle prossime righe. Ma prima ancora ricordiamo di spalancare le finestre per eliminare le particelle di mercurio che si sono già liberate nell’aria.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Chi ha un termometro in casa deve assolutamente sapere queste 3 cose fondamentali

La prima cosa che dobbiamo fare è eliminare la maggior parte del mercurio che si è disperso. Per farlo dobbiamo usare una pipetta o una siringa senza ago. Con questi strumenti andiamo a aspirare il grosso del mercurio senza curarci dei frammenti di vetro.

Fatto questo, per eliminare i frammenti di vetro con i residui di mercurio useremo un nastro adesivo. Per facilitare l’operazione, dopo aver messo un guanto, giriamo attorno a un dito del nastro adesivo. La superficie con la colla deve essere rivolta verso l’esterno. Ora delicatamente raccogliamo tutti i frammenti. Se vogliamo conoscere un altro uso alternativo dello scotch consigliamo l’articolo “Il vantaggio di applicare pezzettini di scotch sulle palpebre prima di truccarsi”. Il problema è che il mercurio può disperdersi sulla superficie anche lontano da dove è caduto il termometro. Inoltre, può dividersi in minuscoli frammenti difficili da vedere. In questo caso ci occorre della polvere di zolfo da spargere nella zona. Questa diventa marrone quando reagisce con il mercurio, permettendoci di vedere dove si sono annidati tutti i frammenti. Successivamente rimuoviamoli in uno dei due modi che abbiamo descritto prima.

In ultimo, consigliamo di buttare tutto ciò che abbiamo usato in una busta di plastica da tenere lontano da altri metalli. Il mercurio infatti potrebbe reagire con questi.