Avere un cane in famiglia è una gioia, ma anche una grande responsabilità. Bisogna educarlo come fosse un figlio, non solo per mantenere ordine ed equilibrio in casa, ma anche per il suo benessere. Il cane, infatti, deve conoscere fin da subito i confini del suo nuovo mondo.

Gli addestratori concordano sul fatto che per un’educazione ottimale sia meglio addestrare il cane da cucciolo. Certo è che addestrare un cucciolo ad obbedire non è cosa semplice. Dobbiamo insegnargli a non fare i bisogni in casa, a riconoscere l’ora della pappa e quella della passeggiata. Dobbiamo fargli capire che non può saltare sui divani e mettere le zampe sulla tavola (e molto altro). Per questo, chi ha un nuovo cucciolo di cane in casa dovrebbe provare queste app per addestrarlo subito e al meglio. Oggi esistono moltissime app digitali che aiutano il padrone ad addestrare il suo nuovo cucciolo. Queste app ci guideranno passo dopo passo, per rendere il periodo dell’addestramento meno faticoso e più fruttuoso.

Chi ha un nuovo cucciolo di cane in casa dovrebbe provare queste app per addestrarlo subito

Quando facciamo entrare un cucciolo in famiglia, dobbiamo subito pensare ad addestrarlo. Solo così la convivenza con il nostro nuovo cane andrà al meglio, senza tensioni e fatiche.

A tal proposito, oggigiorno esistono utilissime app che mostrano ai padroni come addestrare i cuccioli fin da subito, con passaggi semplici e chiari.

Una di queste è Dogo, un’app molto intuitiva che prevede un programma di addestramento personalizzato per ogni cane. Dogo non serve solo per i cuccioli, ma anche per i cani già adulti.

Leggermente diverso l’utilizzo di Dog Health, app che non solo aiuta i padroni ad addestrare il cane, ma anche a monitorarne la salute. Attraverso Dog Health possiamo anche inserire dei promemoria, che ricordano appuntamenti con il veterinario o quando dare al cane determinate medicine.

Un addestratore a domicilio a portata di smartphone

Infine, è davvero particolare il servizio proposto da Good Pup. Questa app ci aiuta ad addestrare il nostro cucciolo di cane, mettendo a nostra disposizione un vero addestratore privato.

A seconda della razza e delle specifiche necessità, Good Pup mette in contatto il padrone con un addestratore, con cui comunicare settimanalmente tramite chat. Questa app fornisce un corso personalizzato e semplice per l’addestramento del nostro cucciolo, che sarà seguito da un vero e proprio personal trainer.

Approfondimento

Come insegnare al nostro cane a entrare nella cuccia