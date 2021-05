Quando si accende un mutuo, uno degli aspetti principali da conoscere è il tipo di ammortamento. L’ammortamento è la modalità di rimborso del capitale preso a prestito e degli interessi relativi. Il piano d’ammortamento rivela alcune informazioni chiave del mutuo. Prima di tutto il numero e la scadenza della rata. Poi la composizione della rata. Poi come si calcola il capitale residuo dopo il pagamento di ogni rata.

In particolare il secondo punto è fondamentale, perché dalla composizione della rata si determina quanta parte di capitale viene rimborsato ogni volta e quant’è la parte degli interessi. È questo aspetto che determina la tipologia di ammortamento. Esistono più modalità di ammortamento, quelli più usati sono alla francese e all’italiana. Il tipo di ammortamento può essere determinante in caso di estinzione anticipata del mutuo. Vediamo perché.

L’ammortamento all’italiana prevede una rata in cui la quota di capitale rimborsato è costante, mentre la quota di interessi decresce. Ovviamente perché ogni rata pagata diminuisce il capitale su cui si applicano gli interessi. In questo caso siamo in presenza di rate decrescenti. Ma il piano d’ammortamento più adottato in Italia è quello alla francese. Con questa tipologia le rate rimangono costanti, quello che cambia è la suddivisione tra quota di capitale e quota di interessi. Nell’ammortamento alla francese in ogni rata la quota di capitale aumenta e la quota di interessi diminuisce. Quindi nelle prime rate del mutuo la quota parte degli interessi sarà molto maggiore che nelle rate finali. Chi ha un mutuo o chi lo deve accendere per non avere brutte sorprese dovrebbe verificare questo importantissimo aspetto.

L’ammortamento alla francese ha un vantaggio indubbio ma ha anche un grande svantaggio che spesso sfugge a chi accende il mutuo. Il vantaggio è che con questo tipo di ammortamento la rata è costante nel tempo. Si può calcolare in anticipo con la massima precisione il numero di rate del piano di rimborso e l’importo esatto di ogni rata. Una comodità importante. Purtroppo questa comodità nasconde una insidia, ovvero quella che gli interessi maggiori si pagheranno nelle prime rate. Questo porta ad uno svantaggio in caso di estinzione anticipata del mutuo proprio perché buona parte degli interessi si pagano in anticipo. Più il tempo passa e meno conviene estinguere anticipatamente il finanziamento.

Questo aspetto è da tenere fortemente in considerazione quando si accende un mutuo.

