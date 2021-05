Gli smartphone sono diventati una vera e propria appendice. Un qualcosa di cui non si può fare a meno, da cui non ci si stacca mai. Ogni tanto, però, anche questi fedelissimi alleati possono tradirci e smettere di funzionare.

In merito a questi improvvisi malfunzionamenti, i possessori di iPhone avranno riscontrato negli ultimi giorni una problematica molto fastidiosa.

Il telefono, infatti, da un po’ di tempo tende a riavviarsi senza preavviso e senza reale motivazione.

Tutti coloro che hanno riscontrato il problema affermano che si tratta di un riavvio molto rapido che si presenta anche più volte durante la giornata. Schermata nera e ruota di caricamento che, dopo pochi secondi, riporta alla schermata di blocco.

Sicuramente, i problemi maggiori vengono riscontrati da coloro che utilizzano questi dispositivi per lavoro.

Ma quali sono i fattori che possono causare questo problema molto comune anche sugli iPhone più recenti?

Gli esperti sostengono che questi problemi potrebbero essere molteplici, più o meno semplici da risolvere. Ma ecco alcune soluzioni per provare ad eliminare questo problema. Chi ha un iPhone sta avendo questo fastidioso problema che è possibile risolvere velocemente.

Applicazioni

Probabilmente in questo caso il problema non è legato ad applicazioni dal momento che sono tante le persone a riscontrare il problema.

Tuttavia, per conoscenza, è bene sapere che il problema potrebbe essere dovuto all’utilizzo di applicazioni terze e malevoli scaricate sul dispositivo.

Sarà sufficiente disinstallarle per risolvere il problema che affligge il nostro dispositivo.

Spegnere e riaccendere

Il classico spegnere e riaccendere lo smartphone potrebbe davvero essere la soluzione per fermare questo fastidioso problema.

Si tratta davvero del modo più semplice per provare a sistemare il dispositivo. Tuttavia, uscirne vittoriosi utilizzando questo metodo è molto raro.

Chi ha un iPhone sta avendo questo fastidioso problema che è possibile risolvere velocemente

Nel caso in cui il consiglio precedente non sia servito a nulla e il problema continui a presentarsi si consiglia di aggiornare iOS.

Il problema, infatti, anche sui dispositivi più recenti potrebbe essere dovuto a un continuo rimandare gli aggiornamenti. Per controllare la presenza di aggiornamenti disponibili bisognerà aprire le impostazioni e cliccare su “generali”. Nel caso in cui fosse presente un aggiornamento si consiglia di scaricarlo. Sarà sufficiente seguire le istruzioni per completare l’aggiornamento.

Ad oggi, infatti, dovrebbe essere presente l’aggiornamento iOS 14.5 che dovrebbe risolvere il problema.