Moltissimi italiani hanno un animale domestico che tiene compagnia e fa parte a tutti gli effetti della famiglia. Tra gli animali più amati, sicuramente ci sono i cani, che sempre più italiani decidono di tenere in casa.

Avere un cane è un impegno serio, occorre farlo uscire e nutrirlo, curarlo e pulirlo con molta attenzione. Avere un cane dà molte gioie e soddisfazioni, ma può far sporcare la casa molto più in fretta e mettere a dura prova l’igiene degli ambienti. Proprio per questo, oggi vedremo perché chi ha un cane non lo fa quasi mai eppure questa semplice mossa è importantissima per una casa pulita. Vediamo di che si tratta.

Chi ha un animale deve curare la pulizia domestica ancora di più

Se abbiamo un cane, sappiamo bene che la casa si può riempire molto rapidamente di peli e per questo occorre pulire molto più di frequente gli spazi. Anche l’igiene del cane è importante da curare: i nostri amici a quattro zampe andrebbero puliti a cadenze regolari e portati da un toelettatore professionista per questo motivo.

Pulire correttamente gli ambienti e il cane non è però sufficiente se facciamo questo comune errore.

Ogni volta che portiamo in giro il cane questo cammina accanto a noi e la zampa è a diretto contatto con la sporcizia dei marciapiedi e dei parchi. Una volta che rientriamo a casa, il cane porta in giro per la casa germi e batteri, che ha raccolto nella passeggiata.

Così come noi umani ci laviamo accuratamente le mani una volta che rientriamo a casa, è importante che anche le zampe del cane siano lavate ogni volta che mette piede in casa.

Chi ha un cane non lo fa quasi mai eppure questa semplice mossa è importantissima per una casa pulita

Ovviamente, non è necessario fare il bagno tutti i giorni al nostro cane, ma possiamo lavare solo le zampette. Si tratta di un procedimento molto semplice e veloce, che dovrebbe diventare un’abitudine di tutti i possessori di cani.

Possiamo lavare le zampe con acqua e un sapone il cui pH è adatto oppure con un detergente disinfettante. È possibile immergere le zampe in acqua e spazzolarle delicatamente per poi sciacquarle sotto all’acqua tiepida. Un’alternativa più rapida è quella di usare delle salviette igienizzanti con cui pulire con cura le zampe.

Ora possiamo lasciare camminare il nostro cane per la casa senza preoccupazioni e senza timore che sporchi e che porti in giro germi e batteri. In una semplice mossa abbiamo protetto la casa dallo sporco e reso il nostro cane più pulito.