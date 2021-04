Quando si ha un cane bisogna fare molta attenzione ai rischi che può correre. Infatti i cani possono mangiare qualche pianta e rimanere intossicati, oppure stare male dopo aver mangiato qualche cibo proveniente dalle nostre tavole. Tra i tanti rischi che corrono i cani uno è particolarmente pericoloso: le zecche. Per questo chi ha un cane deve assolutamente imparare a rimuovere le zecche senza correre rischi. Vediamo qual è il metodo corretto.

Le zecche

Le zecche sono aracnidi, quindi hanno otto zampe. Le loro dimensioni sono abbastanza varie, da pochi millimetri fino a 1cm. Il colore solitamente è marrone, nero o rossiccio. Si attaccano sugli animali a sangue caldo (e anche sugli esseri umani) per succhiargli il sangue.

La loro pericolosità è dovuta al fatto che le zecche possono attaccare varie malattie (per esempio la malattia di Lyme) e creare molti problemi di salute. Per questo è meglio agire tempestivamente quando notiamo che una zecca si è attaccata al nostro cane.

I cani possono prendere le zecche nei boschi, nei prati e anche nei giardini. Controlliamo quindi il nostro amico a quattro zampe passando le dita su tutto il corpo e soffermandoci sulle zone più calde (zampe, orecchie, coda, addome). Solitamente la zecca ha l’aspetto di una piccola protuberanza.

Normalmente proteggiamo il nostro animale applicando un antiparassitario. Tuttavia, a volte possiamo dimenticarcene e il nostro cane viene comunque punto. Cosa dobbiamo fare a questo punto?

Chi ha un cane deve assolutamente imparare a rimuovere le zecche senza correre rischi

Per prima cosa non leviamo mai la zecca a mani nude, ma indossiamo sempre guanti o usiamo un fazzoletto. La zecca non va mai né schiacciata né bruciata, ma dobbiamo rimuoverla completamente. Per farlo in commercio esistono pinze apposite, ma possiamo usare anche quelle per sopracciglia.

Per prima cosa applichiamo una goccia di antiparassitario sulla zecca. Attenzione: non dobbiamo usare l’alcool! Infatti, l’alcool stordisce le zecche, ma potrebbe farle rigurgitare. Il rigurgito delle zecche è estremamente pericoloso perché può provocare infezioni. Ora con le pinzette cerchiamo di afferrare la zecca nel punto più vicino alla cute del cane (non dal corpo perché può provocare rigurgito). Per estrarre la zecca tiriamo e compiamo un movimento rotatorio. Dopo aver rimosso la zecca inseriamola in una scatolina piena d’alcool e controlliamo che sia presente la testa. Se la testa è assente la troveremo nella ferita sotto forma di un puntino nero. Proviamo a estrarlo usando la punta di un ago.

Ora disinfettiamo la ferita del nostro cane. Teniamo la zecca in un barattolino ermetico chiusa e immersa nell’alcool per almeno 30-40 giorni (periodo in cui possono comparire i sintomi dell’infezione). Passato questo tempo possiamo buttarla via. Se invece notiamo dei malesseri portiamola dal veterinario.

Ricordiamo che per sicurezza è sempre meglio rivolgersi al proprio veterinario.