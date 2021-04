Il cane con il diabete ha esigenze molto particolari naturalmente in merito all’alimentazione. È bene affidarsi al veterinario per seguire una dieta bilanciata e soprattutto che non metta a rischio la salute del nostro amato fido.

Nei negozi specializzati in prodotti per animali domestici, si trovano moltissimi prodotti già pronti per i nostri amici a quattro zampe diabetici.

I cibi e le pappe da evitare sono quelle ad alto contenuto glicemico con zuccheri ma soprattutto cereali.

Una buona soluzione, invece, sono le farine integrali o i fiocchi d’avena (carboidrati a lento rilascio) che non vanno a incidere sulla glicemia.

Il cane ha necessità di fibre e soprattutto di proteine per supportare la massa muscolare.

Per quanto riguarda le carni, quindi, non vi sono controindicazioni. Si dovrebbero prediligere quelle bianche ma possiamo dare al nostro fedele amico anche le frattaglie, come il fegato, perché ricco di ferro e vitamine.

Chi ha un cane con il diabete dovrebbe conoscere questa semplice ricetta per renderlo felice senza correre rischi. E anzi gli farà leccare i baffi. Si tratta dei quadratini di fegatini al forno (qui la troverete una ricetta per noi umani)

Gli ingredienti

a) 400 grammi di fegatini di pollo;

b) un uovo;

c) mezza tazza di farina integrale;

d) una carota.

La preparazione

Mettiamo nel mixer i fegatini di pollo, aggiungiamo la carota tagliata a fette e infine l’uovo e la farina.

Foderiamo una teglia con la carta forno e versiamoci il composto.

Cuociamo per quindici minuti a 180°. Lasciamo raffreddare e nel frattempo prepariamo i quadratini.

Riponiamo ciò che avanza in frigorifero.

Il nostro cane ci sarà immensamente grato di questo pranzetto gourmet. Gli amanti degli animali sanno quanto affetto e coccole possono restituire i nostri più fedeli amici.

Qualche piccola attenzione va riposta anche nelle tempistiche delle iniezioni di insulina.

Ecco perché chi ha un cane con il diabete dovrebbe conoscere questa semplice ricetta per renderlo felice senza correre rischi.

Molto importante, poi, è il movimento. Il cane diabetico non può aumentare eccessivamente di peso, pertanto facciamo lunghe passeggiate in sua compagnia.