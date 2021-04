Tenere in casa degli uccelli da compagnia può essere una grande gioia. Esistono moltissime specie di uccelli che si adattano bene alla vita domestica, dai piccoli canarini, fino ai più grandi e molto impegnativi ara macao, passando per gli inseparabili, le cocorite e, perché no, anche le bellissime colombe.

Nonostante questa grande diversità di specie, la stragrande maggioranza degli uccelli domestici ha bisogno di uno stesso ingrediente per integrare la dieta. E si tratta di un ingrediente che noi troppo spesso ci dimentichiamo di fornirgli.

Chi ha uccelli da compagnia non deve assolutamente dimenticare questo oggetto insostituibile per la loro salute.

Gli ossi di seppia sono indispensabili per gli uccelli in gabbia

Ma di quale integratore stiamo parlando? Si tratta di un oggetto curioso, che viene dal mare. Ogni proprietario di uccelli in cattività dovrebbe tenere a portata di mano questo alleato importantissimo per la salute dei pennuti. Si tratta dell’osso di seppia.

L’osso di seppia è la conchiglia interna delle seppie, dei molluschi comunissimi nei nostri mari. In realtà non si tratta di un vero e proprio osso, bensì di una struttura in carbonato di calcio, molto leggera e porosa.

Importante fonte di calcio, soprattutto durante la cova e la muta

Ma a cosa servono gli ossi di seppia? Si tratta di una fonte inestimabile di carbonato di calcio. Gli uccelli hanno bisogno di integrare il calcio nella loro dieta. Specialmente in cattività, dove gli uccelli non possono scegliere la propria dieta, è importante fornirgli una riserva costante di calcio. Mettendo un osso di seppia nella gabbietta, i nostri amici pennuti potranno nutrirsene a volontà. È importantissimo fornire ai nostri uccelli domestici degli ossi di seppia specialmente se abbiamo una femmina in cova, e durante il periodo della muta.

