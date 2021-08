Settimana scorsa facevamo notare come la corsa dei mercati azionari americani non sembra avere limiti ma i ritracciamenti di breve vanno sfruttati. Visto l’andamento della settimana appena conclusasi il suggerimento è stato molto utile. Chi ha sfruttato il ritracciamento dei mercati azionari americani a Wall Street a breve potrebbe ottenere interessanti guadagni.

L’andamento della settimana è stato, infatti, molto prevedibile. Come si vede dal grafico sul time frame giornaliero, le quotazioni dopo il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 35.555 hanno ritracciato fino al primo supporto utile in aera 34.870. Su questo livello, poi, le quotazioni del Dow Jones hanno rimbalzato creando le condizioni per una continuazione del rialzo.

Nelle prossime sedute, quindi, il superamento di area 35.555 aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al II obiettivo di prezzo in area 37.380. La massima estensione del rialzo, invece, passa per area 39.200.

Ovviamente una chiusura giornaliera inferiore a 34.870 farebbe accelerare al ribasso le quotazioni del Dow Jones.

Andiamo, ora, a vedere le implicazioni di questo ritracciamento sul time frame settimanale e su quello mensile.

Chi ha sfruttato il ritracciamento dei mercati azionari americani a Wall Street a breve potrebbe ottenere interessanti guadagni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del 20 agosto a quota 35.120,08 in rialzo dello 0,65% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 1,11%.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Per la quinta settimana consecutiva si conferma la tenuta dell’ex resistenza, ora supporto, in area 34.860 (II obiettivo di prezzo) si sono aperte le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 37.040 dove dovremmo assistere a delle prese di beneficio.

Questo scenario verrebbe meno nel caso di una nuova chiusura settimanale inferiore a 34.860. Da notare che questo supporto è stato ancora una volta violato al ribasso nel corso della settimana, ma in chiusura di time frame ha vinto ancora una volta chi spinge al rialzo.

Time frame mensile

La chiusura mensile di luglio ha confermato la forza delle quotazioni del Dow Jones e agosto si è avviato lungo lo stesso percorso. Il livello chiave da monitorare è il supporto in area 33.950 che fino a quando resisterà alle pressioni ribassiste darà forza allo scenario che vede il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 41.800.

Una chiusura di agosto inferiore a 33.950, seguita da una sotto 30.650, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 23.650.