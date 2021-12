In questo freddo inverno molti di noi amano coprirsi con indumenti in lana e pile. Il vento e il freddo di questa stagione sono, però, difficili da contrastare e spesso non sappiamo come abbigliarci.

Da un lato vestirsi a strati pare essere una buona alternativa, ma è altrettanto importante usare i giusti materiali. Oggi parleremo di un tessuto tra i più caldi che esistono. Infatti, chi ha sempre freddo dovrebbe indossare questo caldissimo e morbido tessuto.

La lana di vigogna

Se vogliamo rimanere al caldo anche quando siamo fuori casa è importante scegliere i tessuti giusti che ci proteggano dal freddo senza essere troppo spessi.

Da un lato possiamo scegliere materiali tecnici che con uno spessore minimo assicurano protezione dal freddo. Dall’altro, invece, possiamo indossare materiali naturali che siano caldi e molto morbidi e piacevoli sulla pelle.

Oggi vogliamo parlare di una lana perfetta per coprirci d’inverno per il suo calore e la sua morbidezza. Se indosseremo questa lana, potremo dimenticarci del freddo e dei crampi.

Stiamo parlando della lana di vigogna, un camelide sudamericano simile al lama. Questo animale è selvatico e vive alle altitudini estreme della Cordigliera delle Ande. Per le temperature estreme in cui vive possiede una pelliccia particolare, caldissima e sottile.

Si tratta di una delle lane più calde che esistano in natura, più pesante dell’alpaca e del cachemire. Per questo motivo la lana di vigogna è apprezzatissima nell’industria dell’abbigliamento di lusso.

Chi ha sempre freddo dovrebbe indossare questo caldissimo e morbido tessuto

La lana di vigogna è usata sin dai tempi degli Inca per produrre abiti caldissimi e soffici, che vanno dai maglioni ai pantaloni, dalle borse alle calze.

Le calze di vigogna, in particolare, sono tra le più calde che troviamo in commercio e sono apprezzatissime, perché con uno spessore minimo riescono ad isolare il piede dal freddo e dall’umidità. La fibra di vigogna ha un diametro molto sottile ed è lucente quasi come la seta, che lo rende ancora più pregiato del cachemire.

Queste calze si trovano in commercio sia nel classico colore dorato che in colorazioni particolari e sono uniche per la loro morbidezza. Molto costose per la loro rarità e la difficoltà nel produrre la lana, queste calze sono perfette per chi fa sport montani o semplicemente vuole dimenticarsi per sempre del freddo ai piedi.

