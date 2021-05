Avere sempre fame è una caratteristica tipica dei periodi di forte ansia e stress.

Anche essere giù di morale ci spinge talvolta a mangiare di più e soprattutto in modo incontrollato. La fame nervosa è un problema per molte persone che si trovano ad affrontare momenti difficili della loro vita e hanno difficoltà a gestirli. Si tratta di un problema più diffuso tra le donne che tra gli uomini, ma ciò non toglie che nemmeno loro ne siano esenti.

In realtà, può anche capitare di avere sempre fame e di sentirsi al contempo spossati pur non avendo alcun apparente motivo di stress. Spesso non è facile distinguere i momenti di ansia latente da quelli, per così dire, “normali”, ma in questo caso ci riferiamo ad altro. Analizziamo la questione più nel dettaglio e cerchiamo di capire dove sta il problema.

Chi ha sempre fame e si sente spossato dovrebbe fare attenzione perché potrebbe soffrire di questo fastidioso disturbo

In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato della differenza tra l’ipotiroidismo e l’ipertiroidismo, analizzando i sintomi dell’uno e dell’altro. La tiroide è una ghiandola endocrina responsabile di diverse funzioni vitali, tra cui soprattutto quella metabolica. Va da sé che nel momento in cui il nostro metabolismo è disturbato, lo saranno anche l’appetito ed il peso.

Nel caso di ipertiroidismo si ha una produzione eccessiva di ormoni che potrebbe causare un repentino aumento del senso di fame. Inoltre, questo sbalzo ormonale porta nella maggior parte dei casi anche ad una maggiore stanchezza di cui non capiamo in un primo momento la causa.

Cosa fare

Se oltre a questi due segnali notiamo anche evidenti sbalzi di peso e ci sentiamo spesso confusi e irritati, è il caso di farsi visitare. Anche la pelle secca e, per le donne, un ciclo mestruale irregolare sono dei campanelli d’allarme.

Chi ha sempre fame e si sente spossato dovrebbe fare attenzione perché potrebbe soffrire di questo fastidioso disturbo ed è importante intervenire in tempo. Richiedere l’aiuto di un medico è importante per evitare che la situazione peggiori rapidamente.