Nell’ultimo anno il mondo ha subito un cambiamento radicale. A causa dello scoppio della pandemia abbiamo dovuto mettere in pausa le nostre vite ed il nostro futuro. In questi giorni arrivano i primi segnali di speranza e, se tutto procederà come previsto, tra qualche mese potremo considerarci fuori da questo incubo. Proprio per questo brutto anno che ci buttiamo alle spalle, tutti speriamo in un 2021 diverso e, magari, un po’ più fortunato.

Non solo di arredamento

Esistono delle cose che ovviamente, come esseri umani, non siamo in grado di controllare. Tra queste ci sta anche il destino e, dunque, la fortuna. Eppure sin dall’antichità era credenza il fatto che, svolgendo determinate azioni, si potesse influenzare il destino. Proprio per questo sappiamo che esistevano dei riti e delle azioni che, se ripetute, si credeva portassero fortuna. Non possiamo provare che effettivamente funzionino, ma il fatto che molte di esse siano rimaste fino ad oggi da sicuramente speranza.

Per cercare prosperità e ricchezza non esistono solo riti scaramantici, ma anche oggetti portafortuna ad esempio. Anche alcune piante si pensa possano donare energie positive ed avvicinare la fortuna verso chi le possiede in casa. In molti casi infatti non si tratta solamente di una questione di arredamento, ma si decide di prendere una pianta per uno scopo preciso. Infatti chi ha questa pianta in casa può sperare in un 2021 di fortuna e prosperità.

Il ciclamino fa parte della famiglia delle primulacee. È molto facile da mantenere e anche da coltivare, sia in casa che in giardino, se se ne possiede uno. I fiori sono molto accesi e donano all’ambiente un’atmosfera gioiosa e colorata. Le caratteristiche positive però non finiscono qui. Il ciclamino infatti viene considerato come una pianta porta fortuna e di buon auspicio. La si regala nel momento in cui in casa arriva un neonato, o quando ad esempio si sta per iniziare un nuovo lavoro importante. In moltissime culture viene anche donato a chi sta passando dei mesi complicati nella propria vita. Dopo un anno così difficile e complicato per tutti, arredare casa con un ciclamino potrebbe rivelarsi una buona idea. Infatti chi ha questa pianta può sperare in un 2021 di fortuna e prosperità.