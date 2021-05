Non tutte le case possiedono terreni di vaste dimensioni da adibire alla coltivazione di ortaggi o a bellissimi giardini. Con i giusti accorgimenti è però possibile sfruttare anche gli spazi più ridotti e massimizzare la produzione. Allora chi ha poco spazio ma desidera un orto perfetto e completo dovrebbe seguire queste regole d’oro. Conoscere tutti questi infallibili consigli aiuta ad avere metrature ridotte che però rendono moltissimo in termini di raccolto.

Come sfruttare spazi ridotti al massimo

Innanzitutto occorre fare una rigida selezione degli ortaggi da piantare. Esistono molte specie che non generano enormi produzioni in spazi ridotti. Selezionare le piante che producono meno scarto e materiale compostabile possibile è un’ottima linea da seguire.

Scarti e compost necessitano di spazio per essere riutilizzati o smaltiti. Prediligere zucchine, angurie, insalate o cavoli è sempre un’ottima scelta. Tutte queste specie vegetali crescono in spazi ridotti, producono molto e sporcano poco. Si tratta poi di utilissime materie prime in cucina.

L’importanza della rotazione delle colture

Chi ha poco spazio ma desidera un orto perfetto e completo dovrebbe seguire queste regole d’oro di coltivazione che aiutano ad aumentare la produttività. Suggeriamo di prediligere poi pomodori, peperoni, cetrioli o melanzane. Ma una regola d’oro è proprio quella di effettuare una generale rotazione delle colture di tanto in tanto, optando per ortaggi a crescita rapida come ravanelli o spinaci e sostituendoli dopo la maturazione.

Solo in questo modo è possibile sfruttare al massimo il terreno a disposizione.

Ma ecco ora le 6 regole d’oro da seguire per risolvere definitivamente questo problema.

Le regole fondamentali da seguire