Sappiamo tutti che il cane è il miglior amico dell’uomo. C’è chi preferisce i gatti, ma non si può negare che l’affetto che regalano i cani è spesso imbattibile.

Per queste ragioni, a molti piacerebbe prenderne uno in casa. Il problema è che non tutti hanno delle grandi ville con giardino, quindi può essere complicato riuscire a fare spazio per un amico a quattro zampe.

Per fortuna, ci sono anche razze un po’ più piccoline, adatte a chi non ha tantissimo posto nella propria abitazione. Chi ha poco spazio in casa dovrebbe scegliere questi minuscoli e adorabili cani, andiamo a conoscerli.

I carinissimi animali

Quando pensiamo a dei cani piccoli, ci viene subito in mente il Chihuahua. Alto al massimo 20 centimetri, questo cagnolino è perfetto per un appartamento piccolino. Però ce ne sono altri che sono altrettanto adorabili e poco più grandi. Oggi ci concentriamo su tre razze alternative al Chihuahua.

Iniziamo con il Maltichon, una razza che non supererà mai i 30 centimetri di altezza. È un cane adatto a stare in famiglia, amichevole. Ama giocare con grandi e piccini. Il Maltichon si comporta bene anche in case dove c’è già un altro cane.

Tutti i Maltichon hanno un pelo lungo e morbido. Alcuni sono tutti bianchi, altri hanno macchie color crema sul mantello. Hanno anche dei begli occhi marroni e un naso nero. Consigliamo di portarli a spasso per 20 minuti al giorno, ma non di più per non farli stancare.

Passiamo al Mal-shi, ancora più piccolo del Maltichon: 25 centimetri massimi di altezza. Piccolo e carinissimo, assomiglia quasi ad un peluche. I Mal-shi amano le persone e si affezionano facilmente al padrone. A volte sono utilizzati come cani da terapia. Amano molto passeggiare, quindi non teniamoli troppo tempo al chiuso.

Hanno un lato negativo: patiscono molto le alte temperature, che possono causar loro dei problemi respiratori. Per cui, se abitiamo in una zona calda, assicuriamoci di lasciarli in una zona con aria condizionata d’estate.

Infine, conosciamo i Dorkie. Sono quasi piccoli come dei Chihuahua, ma discendono da cani da caccia. Per questa ragione, sono coraggiosi e non si lasciano intimorire. Sono un po’ meno amichevoli delle altre due specie e si affezionano al padrone e a pochissime altre persone. In particolare, potrebbero non amare molto la compagnia dei bambini, quindi forse sono i meno indicati in famiglia.

Ecco le tre razze di cani che soffrono meno la solitudine se passiamo tante ore fuori casa.