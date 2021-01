Maledetto coronavirus che continua a imperversare in Italia. Non bastano i danni fatti nel 2020? Purtroppo la crisi si fa sempre più pesante ma intanto scopriamo chi ha mangiato 156 miliardi di euro della nostra ricchezza. L’Ufficio Studi della Cgia ha fatto una comparazione del PIL italiano riferito al biennio 2020-2021. Il Prodotto interno lordo dovrebbe attestarsi per il 2020 al 9,9%.

Reddito più basso

Purtroppo, la pandemia ha messo in crisi tutti senza fare differenze sociali. A livello pro capite la stima è di una perdita di 2.600 euro di reddito. Se tutto va bene, nel 2021, questa stessa persona riguadagnerà poco meno di 1.400 euro. Ciò vuol dire profondo rosso per ovvi motivi matematici: il saldo tra i due anni, sarà negativo e pari a poco più di 1.200 euro.

La contrazione registrata nel 2020 sarà recuperata solo in parte. Purtroppo la nostra economia ritornerà a livelli pre Covid non prima del 2024. Gli italiani hanno davanti tre anni di lacrime e sangue.

I soldi dell’Europa

In questo contesto triste, i soldi dell’Unione Europea hanno un ruolo fondamentale. Perciò i 209 miliardi di euro di aiuti vanno spesi bene altrimenti l’Italia finisce su un binario morto. Conseguenza imminente è una crisi economica che si trasforma in una crisi sociale senza precedenti. Giovani, donne, i più deboli pagheranno il prezzo più alto in termini di qualità della vita.

Le famiglie italiane non spendono più

La Commissione Europea ha più volte ribadito che le famiglie italiane non spendono più. Purtroppo gli indicatori economici italiani destano molta preoccupazione. Infatti ogni famiglia italiana ridurrà la spesa di 4.400 euro. E nell’anno appena iniziato la ripresa sarà molto lenta. La gravità della situazione attuale è sotto gli occhi di tutti.

Ci troviamo in una condizione peggiore anche rispetto al 2009, definito da tutti annus horribilis per l’economia italiana degli ultimi 75 anni. Oggi gli italiani sono avvolti in una crisi senza precedenti. Chi ha mangiato 156 miliardi di euro della nostra ricchezza ha un solo nome: pandemia.