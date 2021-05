Probabilmente tutti noi abbiamo desiderato almeno una volta nella vita di avere una pelle perfetta. Avere una pelle sana, senza brufoli, macchie o punti neri è il sogno di molti, ma purtroppo è un sogno irrealizzabile. La pelle perfetta infatti non esiste, esiste solo la pelle che abbiamo e per migliorarla ci vogliono pazienza e costanza, ma soprattutto ci vogliono i giusti trattamenti.

Chi ha la pelle grassa probabilmente ha il desiderio di una pelle perfetta più di tutti gli altri. La pelle grassa infatti è quella che più presenta inestetismi molto difficoltosi da eliminare. Per di più è difficile da trattare nel lungo periodo, soprattutto se si vogliono eliminare brufoli ed effetto oleoso. Molto spesso i problemi che la nostra pelle presenta sono alimentati da degli errori comuni che si commettono ingenuamente, pensando di fare la cosa giusta. Questi comunissimi errori invece non fanno altro che peggiorare la situazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Chi ha la pelle grassa ha commesso almeno una volta nella vita questi due comuni errori che peggiorano la situazione anziché migliorarla

Ma quali sono questi errori? Partiamo dal presupposto che gli ingredienti fondamentali per una pelle sana sono una buona alimentazione e un buon stile di vita. Noi qui andremo ad analizzare gli errori più comuni che si commettono durante i trattamenti per la pelle grassa. Chi ha la pelle grassa ha commesso almeno una volta nella vita questi due comuni errori che peggiorano la situazione anziché migliorarla.

Questi errori sono: non idratare la pelle e lavarla troppo spesso.

La pelle grassa, infatti, si caratterizza da una iper produzione di sebo che la rende visivamente lucida e oleosa. Verrebbe naturale pensare che essa sia già abbastanza idratata, ma molto spesso non è così. Anzi, il problema è l’esatto opposto: la pelle ha una carenza di idratazione tale che le cellule cutanee reagiscono con un aumento della produzione di sebo che crea lucidità. Tutti i tipi di pelle, anche quella grassa, vanno idratati costantemente. Nel nostro caso è sufficiente scegliere dei prodotti a base acquosa e privi di oli in modo tale da non aumentare l’effetto lucido.

Un altro errore che comunemente si commette quando si ha a che fare con la pelle grassa è lavarla troppo spesso. Sempre a causa del suo aspetto lucido e oleoso, chi ha la pelle grassa tende a lavarla più e più volte al giorno per eliminare il sebo in eccesso. Ma questo, come nel caso della mancata idratazione, causa uno stress tale alle cellule cutanee che esse reagiscono aumentando la produzione di sebo e peggiorando il problema. È bene lavare il viso, ma non troppo spesso, due volte al giorno (mattina e sera) sono sufficienti. E attenzione: è importante scegliere il detergente giusto, che non sia troppo aggressivo ma che sia in grado di detergere in profondità.