Nel maggio 2020 il nostro Ufficio Studi pubblicava un report dal titolo Acquistare azioni Aquafil subito potrebbe essere l’affare del momento. La sottovalutazione è del 160%. Da quel momento i report successivi hanno accompagnato la crescita delle quotazioni, per cui chi ha investito su Aquafil dopo lo Strong Buy di maggio 2020 sta guadagnando il 100%.

Per evitare di annullare, anche solo parzialmente, un tale interessante guadagno bisogna individuare con precisione i livelli chiave che possono portare a ulteriori accelerazioni rialziste o a un’inversione di tendenza ribassista.

Individuare questi livelli nel caso di Aquafil è particolarmente importante in quanto il titolo nell’ultimo anno si è mosso con regolarità e capire in anticipo la futura direzione può portare a importanti vantaggi.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa. Tra i principali motivi di sottovalutazione troviamo i livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Chi ha investito su Aquafil dopo lo Strong Buy di maggio 2020 sta guadagnando il 100%: cosa fare per i prossimi mesi secondo le indicazioni dell’analisi grafica?

Aquafil (MIL:ECNL) ha chiuso la seduta del 25 maggio a quota 6,17 euro in ribasso del 2,68% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma da quattro settimane le quotazioni stanno cercando di rompere al rialzo la forte resistenza in aera 6,2 euro. Una chiusura settimanale decisamente superiore al livello indicato darebbe la possibilità al titolo di continuare la sua corsa al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare il raggiungimento del III obiettivo di prezzo porterebbe a un ulteriore guadagno di oltre il 60% rispetto ai valori attuali.

Un chiaro segnale al rialzo o al ribasso, poi, potrebbe arrivare dallo Swing Indicator che allo stato attuale è in posizione neutrale così come il BottomHunter.

Per la definitiva inversione ribassista bisognerà attendere una chiusura settimanale inferiore a 4,95 euro.

Time frame settimanale

