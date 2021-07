Il formicolio alle gambe è un disturbo molto comune. Di solito si verifica quando si rimane seduti per molto tempo con le gambe incrociate. Questo comporta una riduzione del flusso sanguigno e crea questo fastidiosissimo formicolio. Ma chi ha il formicolio alle gambe farebbe bene a controllare il diabete, perché è uno dei sintomi di questa patologia.

Il diabete è una patologia molto complessa e provoca alti livelli di zucchero nel sangue. Questo può comportare danni ai nervi. Quindi, può accadere che le persone che soffrono di diabete avvertono un formicolio persistente a piedi, gambe e mani. Questa situazione è denominata neuropatia diabetica.

In linea di massima le persone avvertono occasionalmente il formicolio alle mani e ai piedi. Di solito non è preoccupante, ma alcune volte è il cosiddetto campanello di allarme. Infatti, è uno dei disturbi che può segnalare una patologia come il diabete.

Circa il 60-70% delle persone che soffrono di diabete avverte l’insorgenza di una neuropatia diabetica. Di solito provoca dolore o perdita di sensibilità alle dita dei piedi, gambe, braccia e mani.

In alcuni casi si manifesta anche una perdita dell’equilibrio con una mancanza di coordinazione. Oppure, una debolezza muscolare con una perdita di riflessi, in modo particolare nelle caviglie.

Per prevenire la neuropatia diabetica è consigliato mantenere sotto controllo la glicemia. Per controllare la glicemia è sufficiente effettuare un test del sangue presso un centro di analisi. In questi casi è opportuno rivolgersi al medico che può consigliare un controllo più approfondito correlato da diversi esami.

I controlli sono importanti per evitare danni ai nervi nel tempo.

Inoltre, è sempre bene consigliarsi con il medico sulla dieta e l’esercizio fisico da eseguire.

Non esistono cure risolutive che eliminano la neuropatia diabetica, ma alcuni rimedi permettono di condurre una vita salutare. Inoltre, aiutano a ridurre il disagio e il dolore causato da questa fastidiosa e insidiosa complicanza del diabete.

