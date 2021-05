La cura di capelli, unghie e pelle è strettamente legata alla nutrizione e a quanta acqua si beve. Infatti mangiare in modo sano e bere tanta acqua dà i suoi risultati, sia dentro sia fuori. La pelle sarà più luminosa, senza imperfezioni, le unghie saranno sane e i capelli corposi e luminosi. Insomma bere è molto importante e non bisogna mai dimenticarlo.

La nutrizione

Anche la nutrizione è importante, non solo bere acqua. Infatti mangiando si assorbono moltissime sostanze nutritive. Sono ad esempio molto importanti le proteine della carne, delle verdure e del pesce. Sono importanti gli acidi grassi omega3, lo zinco, la biotina BB, tutte le vitamine e altro. La lista è veramente lunga.

Mangiando sano i benefici si avranno e si vedranno. Gli organi interni funzioneranno meglio e ovviamente anche capelli, unghie e pelle cambieranno faccia. Ma non tutti i cibi in realtà vanno bene e chi ha il cuoio capelluto fragile deve assolutamente evitare questi cibi o derivati, così i capelli torneranno a splendere.

I cibi da evitare

Però appunto, come sopra accennato, esistono dei cibi che sarebbe meglio evitare per la salute della nostra cute. Infatti alcuni alimenti possono aumentare una possibile comparsa della forfora. La forfora è la desquamazione del cuoio capelluto ed è molto comune. Si riconosce subito perché sulla testa ci saranno delle scagliette bianche. Esistono poi varie tipologie di forfora come quelle secca, quella grassa e via dicendo.

Vediamo allora alcuni cibi da evitare. Bisogna evitare i cibi con zuccheri a rilascio veloce come ad esempio il latte, il cioccolato bianco, i dolci e anche i vari sciroppi. Bisogna evitare anche i derivati della farina bianca come il pane bianco, le torte industriali e infine bisogna evitare i cereali raffinati come riso e pasta raffinati.

