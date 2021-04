Capelli che si sporcano subito? Difficili da pettinare? Difficili gestire? Si ingarbugliano facilmente, la piega non tiene?

I capelli fini sono una tipologia di capelli molto comune. La tipologia di capelli è condizionata principalmente da fattori genetici su cui non si può intervenire, tuttavia ci possono essere molti fattori esterni che influenzano i nostri capelli.

A causa di sbalzi ormonali, fattori di forte stress, carenza di minerali, terapie farmacologiche, piuttosto che l’età, gli agenti atmosferici, i capelli tendono a diventare più sottili.

Questa tipologia di capello tende a spezzarsi facilmente e ad essere difficile da gestire. Quindi risulta indispensabile prendersi cura dei propri capelli, rinforzarli infatti diventa necessario.

Alimentarsi in modo sano, fare una vita sana, ridurre lo stress, effettuare pratiche rilassanti come yoga, pilates sono solo alcuni dei rimedi da mettere in atto per curare il problema dall’interno.

Ma per trattare i capelli fini è anche necessario prendersi cura di essi anche dall’esterno. Fare attenzione all’uso eccessivo di agenti aggressivi presenti negli shampoo, piuttosto che all’utilizzo di phon e piastre eccessivamente caldi. Il calore infatti va a rompere la cheratina ossia quella proteina di rivestimento del capello, favorendone la rottura.

Dunque chi ha i capelli fini deve assolutamente sapere queste cose per avere una chioma splendente e bellissima da far invidia alle star

Ecco le 5 cose da fare se si hanno i capelli fini

Fare un impacco pre-shampoo a base di aloe vera, un composto delicato che permette di avere i capelli puliti più a lungo senza stressarli e aggredirli.

Non pettinare mai i capelli da bagnati. Questo gesto ne provocherà la rottura. Il capello ancora bagnato tenderà ad allungarsi fino a spezzarsi.

Utilizzare il balsamo, ma non a tutti i lavaggi e solo sulle lunghezze, questa formulazione appesantisce i capelli.

Utilizzare per il lavaggio uno shampoo solido non troppo aggressivo.

Fare un impacco ogni 30 giorni con l’henné.

Fare attenzione ad eventuali allergie nell’utilizzo e nella scelta dei prodotti è fondamentale, per evitare di incorrere in altri problemi alla cute come dermatiti.

