Il tè è una bevanda originaria cinese, ma è molto amata dagli inglesi. Infatti c’è l’appuntamento fisso alle 17 con tè, latte e biscotti. In Italia il consumo di tè viene largamente superato da quello di caffè, altra bevanda stimolante.

Solitamente entrambe le bevande vengono assunte a colazione, il caffè anche dopo pranzo e, come abbiamo visto, il tè anche nel pomeriggio. Ma chi ha detto che il tè si può solo bere, si può anche usare benissimo in cucina così.

Adatta anche in cucina

Infatti questa bevanda è ottima anche per cucinare non solo da bere. Si possono realizzare delle pietanze veramente straordinarie grazie al tè. Questa bevanda si può usare in tantissimi modi. Si può usare calda, quindi portando il tè a ebollizione, si può usare fredda, si può usare con gli antipasti e anche con i dolci. Insomma è veramente un bevanda dai mille utilizzi.

Vediamo allora ora qualche possibile ricetta che si può fare con il tè. Per esempio si può mettere il tè in una pentola con molta acqua, e portare questa a ebollizione. Mentre l’acqua bolle con il tè dentro si può ad esempio cuocere il merluzzo che verrà fuori un pochino al dente.

Ma è possibile anche cucinare ad esempio del salmone al vapore. Infatti basterà prendere una vaporiera mettere dell’acqua con il tè e, una volta portata a bollore, inserire nel cestello il salmone. Cuocere per circa 5 minuti e poi servire. Il salmone assorbirà tutti i sapori del tè e così avremo un prelibato piatto che farà veramente invidia a nostri ospiti. E tutto grazie semplicemente a del tè.

Le ricette sono tantissime, si possono veramente cucinare tantissimi piatti con il tè. L’importante è saper scegliere il giusto mix di sapori.

