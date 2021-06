A chi non è mai capitato di avere denti gialli o macchiati anche a seguito di una corretta igiene orale? È molto comune e ci crea un senso di fastidio in quanto crediamo di stare facendo tutto il necessario per risolvere il problema.

In realtà molti dentisti spiegano che il colore dei denti è predisposto geneticamente e deriva da alcuni fattori come lo spessore dello smalto o la quantità di dentina.

Il più delle volte, inoltre, ciò che mangiamo causa un ingiallimento dentario. Ciò avviene per alcuni cibi o bevande come ad esempio il caffè, il cioccolato, la liquirizia che vanno a macchiare lo smalto conferendogli una colorazione giallastra.

In altri casi, molti fumatori ad esempio confermano che il consumo abituale di sigarette provoca lo stesso fastidiosissimo problema estetico oltre alla pesantezza dell’alito.

Ma come del resto in qualsiasi aspetto della nostra vita, prima di agire con sostanze chimiche sbiancanti, perché non proviamo ad agire con prodotti naturali?

Chi ha denti gialli e macchiati deve assolutamente provare questi rimedi naturali per ottenere un sorriso scintillante

In natura esistono numerosi rimedi da utilizzare sia per combattere l’alito pesante che l’ingiallimento dentale. A volte, se si esegue già una corretta pulizia dei denti, correre dal dentista non rappresenta di certo la soluzione più economica e risolutiva.

Su questo punto, bisogna ricordare che per ottenere denti bianchissimi vengono utilizzate sostanze chimiche come il perossido di idrogeno e carbammide.

In frigo, in dispensa o perfino nell’orto possiamo trovare utili alleati naturali che possono aiutarci nella risoluzione di questo problema. Dunque, chi ha denti gialli e macchiati deve assolutamente provare questi rimedi naturali per ottenere un sorriso scintillante.

Ad esempio proviamo ad utilizzare il bicarbonato di sodio, mele, uva passa, carote, buccia d’arancia, salvia e limone. Da soli o mixati tra di loro produrranno un effetto stupefacente, dato che molti di questi alimenti contengono già degli acidi naturali che sbiancano i denti.