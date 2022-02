Italia, Paese sospeso tra storia e tradizione popolare. Ed è proprio dall’incontro tra questi due elementi tanto diversi che potrebbero essere nate le storie su località capaci di portare buona fortuna. Moltissimi italiani ne conoscono almeno una, tra le quali si può annoverare la celeberrima Fontana di Trevi, con il suo rito del lancio della monetina. Eppure, sono molte le località che non tutti conoscono capaci, secondo la tradizione, di garantire un po’ di buona fortuna. Oggi andremo a scoprirne alcune tra le più particolari e facili da raggiungere. Iniziamo subito.

Chi non ha bisogno di un pizzico di buona sorte nella vita?

Sono veramente poche le persone che, almeno una volta nella vita, non hanno avuto bisogno di un pizzico di fortuna. Capita a molti, infatti, di ricorrere a vecchi rituali della tradizione popolare per superare un periodo difficile o per raggiungere una meta ambita. Altre persone preferiscono invece leggere l’oroscopo e ritrovare tra le sue parole quel che li aspetta nel futuro. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo abbiamo cercato, nei nostri articoli, di venire incontro ai nostri lettori. In particolare, abbiamo spiegato perché questi segni potrebbero avere un febbraio particolarmente fortunato quest’anno. Inoltre, abbiamo anche analizzato alcuni trucchi che un certo segno dell’oroscopo cinese dovrebbe seguire per evitare un anno potenzialmente sfortunato. Oggi scopriremo invece alcune località italiane potenzialmente capaci di portare buona fortuna alle persone che hanno la voglia di visitarle.

Chi ha bisogno di buona fortuna dovrebbe visitare queste bellissime località italiane potenzialmente capaci di attirare la buona sorte secondo la tradizione

Le ragazze che volessero sposarsi entro la fine dell’anno dovrebbero visitare Ravenna, e più precisamente la Pinacoteca comunale della città. È proprio qui, infatti, che le volenterose sposine dovrebbero fare un’azione che il loro compagno molto probabilmente non approverà: baciare un bel cavaliere. Non c’è però troppo da preoccuparsi: il nobile di cui parliamo non è di carne e ossa, bensì di fredda pietra. Secondo una tradizione della città, infatti, chi bacerà le labbra della statua di Guidarello Guidarelli dovrebbe sposarsi entro i successivi 12 mesi. Se si è invece alla ricerca di un luogo in cui poter esprimere un desiderio, si può visitare Firenze. Qui, infatti, chi ha bisogno di buona fortuna potrà trovare la fontana del Porcellino, con l’omonima statua. Tradizioni popolari dicono che se si mette una monetina tra le fauci dell’animale, e questa cade nella grata sottostante, si avrà una buona fortuna.

Lettura consigliata

Gli amanti della Disney dovrebbero percorrere questo bellissimo sentiero di una località italiana che ha regalato la sua atmosfera colorata ad un divertente film d’animazione