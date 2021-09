Il pensiero comune è che dopo una certa età la serranda si chiude, e invece sembra proprio che la serranda del negozio continui a restare aperta. E infatti chi ha 60 anni ora riscopre la passione e supera i giovani trentenni, che invece in fatto di passione apparentemente hanno messo i freni alla bicicletta e non hanno più voglia di pedalare. Mentre invece c’è chi pedala, corre pure e saluta i giovani. E questi sono i senior, i quali sembra proprio si sappiano divertire molto più delle nuove generazioni.

I senior superano i junior

Secondo alcuni report infatti sembra che a divertirsi di più siano quelli tra i 50 anni e i 60. Un rapporto 2020 del Centers for Disease Control and Prevention americano ha osservato come le nuove generazioni siano meno coinvolte in attività intime rispetto ai loro genitori quando erano giovani. Una vera risposta al motivo non esiste, alcuni pensano che siano i social network, ma non si può sempre dare colpa ai social per qualunque cambiamento. Fatto sta che il silver sex, così viene chiamato, spopola tra i senior. E questo va benissimo e fa benissimo.

Chi ha 60 anni ora riscopre la passione e supera i giovani trentenni

Rimanere attivi fa bene al corpo e alla mente, e sembra che i senior lo abbiano capito. Ci sono moltissimi studi di rinomate Università che confermano ciò. Riaccendere la passione dopo i 60 fa bene al livello endocrino e cardiovascolare. Ovviamente sempre senza esagerare, perché comunque l’età è sempre quella, non siamo tornati ad avere 20 anni. Oltre a ciò modera lo stress, abbassa il rischio di tumore alla prostata ed evita l’ispessimento del pavimento pelvico.

Come appunto accennato prima, se da una parte la passione si accende, dall’altra non si può ignorare l’età che si ha. Con l’età arrivano anche delle problematiche legate all’uomo e alla donna. Queste però possono essere seguite e superate grazie all’aiuto di uno specialista.

E se c’è l’ok da parte di questo, non resta che accendere la passione di coppia nel più bel modo possibile. Rivivendo momenti del passato, delle piccole vacanze romantiche e curando noi stessi. Per farlo non dobbiamo sottovalutare assolutamente lo sport o la camminata e una dieta sana.

Non ci rimane però che sperare in un ritorno di fiamma tra le nuove generazioni, le quali hanno bisogno di tornare a vivere, di fiducia e di una prospettiva futura.

