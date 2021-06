Ora, con la mobilità ripresa a pieno regime, la voglia di spostarsi cresce. Peccato però che se fino ad ora i prezzi dei carburanti erano più bassi, con l’inizio dell’estate la colonnina segna un aumento.

Infatti rispetto ad un anno fa il costo sia di gasolio che di benzina è aumentato del16%. ProiezionidiBorsa, però, vuole dare delle dritte. Chi guida seguendo questi facili e semplici trucchetti risparmierà moltissima benzina oppure diesel. Dunque l’articolo bisogna leggerlo fino in fondo in modo da scoprire come fare dando un occhio di riguardo al portafoglio.

Cosa fare prima del viaggio

Prima di mettersi in viaggio bisogna fare attentamente alcune ispezioni dell’auto. Riveste tantissima importanza l’usura delle gomme e il gonfiaggio.

Infatti viaggiando su un’auto con gomme non in perfette condizioni si rischia di consumare il 10% di carburante in più. Perciò meglio sostare da un gommista e far dare un’occhiata alla pressione, in modo da evitare pneumatici non in perfette condizioni, con conseguenze sul veicolo che faticherà a muoversi.

Il brutto vizio dello zig zag

Spesso sulle strade a scorrimento veloce e più corsie assistiamo a degli zig zag. Non c’è cosa più deleteria che guidare in quel modo. Infatti saltellando da una corsia all’altra si generano due negatività: consumo enorme di carburante e l’auto che si logora più velocemente.

Un altro aspetto per risparmiare carburante è non caricare l’auto all’inverosimile. Infatti con bagagliaio pieno e persone a bordo l’auto deve imprimere maggiore forza e ovviamente consumare più gasolio o benzina a seconda dei casi. Inoltre un bagagliaio troppo pieno peggiora la stabilità del mezzo al momento della frenata.

Ora scopriremo come risparmiare carburante in 4 mosse

L’elenco delle cose da fare per non consumare troppo carburante è ancora lungo. Bisogna anche stare attenti, quando si guida, al modo di frenata oppure all’accelerata. Infatti troppe frenate e brusche ripartenze sono deleterie, al pari dell’abitudine di accelerare tirando a sfinimento le marce.

Attenzione inoltre all’aria condizionata perché lungo il tragitto pesa almeno il 20% in più sul carburante. Purtroppo, come tutti sappiamo, in autostrada sia il diesel che la benzina costano di più rispetto alle stazioni di servizio presenti su altre reti viarie.

Chi guida seguendo questi facili e semplici trucchetti risparmierà moltissima benzina oppure diesel

Ora non resta che mettere in atto quanto abbiamo detto per ottenere un risparmio sul carburante. Inoltre buona norma è confrontare i prezzi di gasolio e benzina scoprendo quale stazione di servizio attua la miglior offerta.