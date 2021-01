I permessi Legge 104, ai sensi dell’art. 3 comma 3, sono concessi ai lavoratori disabili con un handicap grave e ai lavoratori che si occupano di un familiare con disabilità grave. In entrambi i casi, sono concessi tre giorni di permessi retribuiti al mese (fruibile anche in ore) e coperti da contribuzione figurativa. Ma chi fruisce dei permessi Legge 104 può svolgere lavoro straordinario? Analizziamo cosa prevede la normativa vigente in questi casi.

Contraddizione tra permessi e lavoro straordinario

La normativa della Legge 104/1992 art. 333 non affronta in modo esplicito la questione della compatibilità tra il lavoro straordinario e la fruizione dei permessi Legge 104. Analizzando però la situazione del lavoratore con disabilità, risulta ovvio l’impossibilità di fruire nello stesso giorno delle due ore di permesso e delle ore di lavoro straordinario. È chiara una contraddizione tra la riduzione dell’orario di lavoro e il contemporaneo svolgimento delle ore di straordinario.

Ricordiamo che i permessi Legge 104/92 hanno l’obiettivo di rendere compatibile l’attività lavorativa con la situazione di disabilità grave del lavoratore, ma non è obbligato ad usufruirne.

Inoltre, la normativa precisa che se il lavoratore non richiede i permessi Legge 104 nel mese, non può recuperarli, ma andranno persi. Non esiste il riconoscimento economico sostituivo o il riposo compensativo.

È utile precisare che in questi casi conviene approfondire la problematica con l’ufficio del personale in base al regolamento interno. Oppure, ci si può rivolgere alle organizzazioni sindacali presenti presso il luogo di lavoro.

Chi fruisce dei permessi Legge 104 può svolgere lavoro straordinario?

A chiarire questo aspetto la risposta del Ministero del Lavoro del 17 marzo 2009, nel quale si precisa che è chiaramente incompatibile il prolungamento dell’orario del lavoro nella stessa giornata di godimento delle ore di permesso Legge 104.

Inoltre, non è escluso che in modalità eccezionale il lavoratore disabile, che usufruisca dei permessi Legge 104, possa effettuare lavoro straordinario, se il datore di lavoro preventivamente avrà concesso autorizzazione.