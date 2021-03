Alle volte sono alcuni piccoli accorgimenti a liberarci da problemi che sembrano ormai parte a tutti gli effetti della nostra casa. Infatti capita di trovarsi a dover combattere così tanto tempo contro la stessa situazione che, per spirito di adattamento, ci si abitua e ci si rassegna. Parliamo ad esempio della formazione di condensa e umidità in casa. Per alcuni è così difficile sbarazzarsene che ormai ci hanno del tutto rinunciato. Eppure forse la risposta è più semplice di quanto si pensi, in quanto risiede dietro errori quotidiani ma del tutto inconsapevoli.

Prevenire è meglio che curare

In questo articolo ci concentreremo nel particolare sull’umidità che si forma dentro armadi e cassetti. In questi casi infatti si vengono a creare diversi problemi. Non soltanto tutti i vestiti e gli indumenti si impregnano di un odore sgradevole, ma l’intero mobile rischia con il tempo di rovinarsi. Bisogna dunque intervenire e non lasciare che il fenomeno proliferi indisturbato. Oltre a studiare soluzioni che risolvano il problema è importante anche capire come prevenirlo e, soprattutto, evitare atteggiamenti in grado di provocarlo. Vediamo dunque perché chi fa questo favorisce continuamente la formazione di umidità nell’armadio senza saperlo.

La conservazione

Se ci troviamo a combattere quotidianamente con muffa e umidità dentro ai cassetti e agli armadi dobbiamo innanzitutto rivedere il modo in cui conserviamo i nostri indumenti, poiché Il problema potrebbe risiedere proprio qui. Sono infatti moltissimi ad utilizzare dei sacchetti di plastica per dividere i vestiti e organizzare in questo modo il proprio guardaroba. Ecco, la causa principale del fenomeno potrebbe essere proprio questa.

Purtroppo non tutti sanno che la plastica ha un ruolo importante nella formazione di questi fenomeni e favorisce la loro proliferazione. Il consiglio dunque è quello di servirsi di materiali diversi, come ad esempio la stoffa, e vedere se la situazione cambia. Potrebbe bastare questo piccolo dettaglio per dire addio una volta per tutte al problema che ci angosciava da mesi. Del resto come si dice, tentar non nuoce. Ecco quindi perché chi fa questo favorisce continuamente la formazione di umidità nell’armadio senza saperlo.