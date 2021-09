Capita a molti al momento del risveglio di non ricordare nei dettagli quello che si è sognato. E anche durante il giorno quando ci fermiamo a riflettere non riusciamo a rimettere insieme i pezzi del sogno. Quel che, invece, rimane è la sensazione di aver vissuto una situazione strana in cui facciamo fatica a riconoscere persone conosciute. Non si riesce quindi a trovare un senso logico a quel che si è verificato durante il sogno. E soprattutto si ha difficoltà a capire come mai nel sogno abbiamo visto agire personaggi in luoghi e circostanze del tutto insoliti.

In altri casi resta addosso l’ansia per aver sognato eventi particolarmente angoscianti come un conflitto con parenti o amici o la perdita di una persona. Si teme che il sogno sia un presagio di ciò che potrebbe accadere e che preannunci l’arrivo di una disgrazia. Dunque, ecco come capire di sognare qualcosa che poi succede e dopo quanto tempo i sogni premonitori si avverano.

Quanto più i sogni sono ingarbugliati, più aumenta la curiosità di capire cosa si nasconda dietro l’attività onirica. Ad esempio, quando si fa questo sogno significa che stanno arrivando dei soldi e che molte preoccupazioni verranno meno. Allo stesso modo, chi fa questi strani sogni sta per vivere straordinari cambiamenti e novità inaspettate che lo renderanno più sereno. Del resto, i sogni dicono molto della nostra personalità e ci raccontano dettagli di alcune paure e ansie che non vogliamo lasciar emergere. Soprattutto i sogni più ricorrenti sono quelli che inviano messaggi particolarmente chiari. La frequenza con cui si sogna una persona o una circostanza può rivelare la necessità di affrontare una particolare situazione.

Chi fa questi strani sogni sta per vivere straordinari cambiamenti e novità inaspettate

Ad alcuni succede addirittura di fare sogni lucidi e di essere consapevoli di muoversi nel sogno mentre si sta dormendo. Per altri, invece, diventa motivo di riflessione e talvolta di inquietudine il fatto che nel sogno compaia sempre la stessa persona o situazione. Ma ciò non deve metterci in allarme, anzi i sogni che ricorrono spesso sono quelli che aiutano a cambiare lo stato delle cose.

Quanto più spesso il sogno si presenta simile o identico al precedente più ci sono blocchi emotivi, paure, sensi di colpa e conflitti interiori che premono per ricevere ascolto. Chi avrà il coraggio e la forza d’animo di analizzare quel che il sogno propone avrà l’opportunità di assistere a grandi cambiamenti. E ciò perché chi riesce a liberarsi dalle proprie paure potrà godere di maggiore serenità. Le novità che arriveranno riguarderanno grandi cambiamenti interiori che ci porteranno a fare scelte più consapevoli e a dare la precedenza a noi stessi. Per quanto strani possano sembrare perché senza senso, sono proprio questi sogni che si ripresentano a darci la possibilità di svoltare. E non sentirsi più responsabili di quel che succede agli altri o del passato servirà a ritrovare equilibrio e quiete.

Approfondimento

5 semplici tecniche per addormentarsi in pochi minuti