La Guardia di Finanza sa bene chi fa affari quando le cose non vanno bene. Dall’ultimo report le Fiamme gialle hanno evidenziato che hanno portato alla luce 1,8 miliardi di euro che arrivano dal riciclaggio di denaro sporco. L’economia sommersa non conosce crisi. Anzi quando i tempi sono difficili riesce a fare meglio e guadagnare di più. Le modalità per trasferire flussi finanziari generati in modo illegale cambiano continuamente. Vi ricordate quando per esportare i capitali alla frontiera si adoperavano gli spalloni? Oggi le modalità sono ben diverse e la Guardia di Finanza cerca di giocare d’anticipo per porre un freno. Ricostruire i flussi finanziari non è semplice: si va dalle architetture societarie fino a sfruttare le criptovalute. Nel 2019 quante persone denunciate per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio Le Fiamme gialle nell’anno 2019 ha effettuato 1168 indagini di polizia giudiziaria. Sono state denunciate 2351 persone e arrestate 253.

Come poter risalire a chi commette reati finanziari

Fare repressione non basta. Prevenire può aiutare e le segnalazioni di operazioni sospette possono aiutare il lavoro degli inquirenti. In un anno ben 82 mila segnalazioni di operazioni sospette e circa il 31% sono state messe sotto la lente di ingrandimento per vederci chiaro. Per risalire ad operazioni opache si fa molto affidamento sui dati. Una volta attenzionata la società e i relativi soci e rappresentanti legali si cerca di ricostruire le varie transazioni economiche in essere. L’attenzione si sofferma su casi in cui si manifestano evidenti sproporzioni tra il denaro movimentato e le capacità reddituali o patrimoniali dei protagonisti dell’operazione.

Ormai siamo monitorati costantemente

Per cercare di far emergere l’economia illegale tornano utili le banche dati di polizia, l’Anagrafe tributaria e altri sistemi informatici di rilevazione dati di natura societaria e patrimoniale sia per soggetti nazionali che esteri. Ormai non scappa più nulla all’occhio del Fisco che spesso si avvale della Guardia di Finanza per scovare le operazioni opache. Nonostante tutti questi controlli c’è chi riesce a farla franca e si ingegna soprattutto chi fa affari quando le cose non vanno bene.