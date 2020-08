Gli Esperti di Redazione rispondono a quei Lettori che si interrogano su questione ereditarie. Nello specifico si chiedono chi eredita in caso di morte di uno dei due coniugi senza figli e quali i diritti del coniuge superstite. Nell’articolo “I 3 casi in cui i nipoti hanno diritto all’eredità” già troverete informazioni utili relativamente alle norme di successione. Ma non necessariamente le quote di eredità spettano ai nipoti pertanto occorre verificare a chi spetta la qualità di erede. Ciò soprattutto quando non ci sono figli fra gli eredi legittimi e in assenza di un testamento con le specifiche intenzioni del defunto.

Per capire chi eredita in caso di morte di uno dei due coniugi senza figli occorre conoscere le norme relative alla successione. Sappiamo difatti che in presenza di 2 o più figli al coniuge superstite spetta un terzo dell’ammontare complessivo dell’eredità. Se invece fra gli eredi figura un solo figlio, al coniuge spetta la metà dei beni mobili e immobili del defunto. In assenza di figli occorre rifarsi a quanto stabilisce la norma dell’articolo 583 del Codice Civile. Secondo le disposizioni legislative, che ormai risalgono al 1975, al coniuge superstite spetta l’intero patrimonio del defunto, salvo alcune eccezioni. Ciò perché già la presenza di specifiche volontà testamentarie potrebbe vanificare il dettato legislativo.

Chi eredita in caso di morte di uno dei due coniugi senza figli?

La percentuale di eredità cui ha diritto il coniuge superstite cambia se altri familiari concorrono alla divisione del patrimonio. Rispetto al 100% che spetterebbe se fosse unico erede, al coniuge va il 66,6% quando ad esempio sono in vita fratelli o sorelle del defunto. Ai familiari che rientrano fra gli eredi legittimi le norme successorie garantiscono il riconoscimento del 33,3%. Si procederà in tal caso ad una spartizione equa del 33,3% fra gli eredi che concorrono all’eredità oltre al coniuge superstite. Quando invece dovesse esserci un testamento saranno le ultime volontà del defunto a prevalere su qualunque disposizione del Codice civile.