Chi è la persona italiana più ricca? E’ un uomo o è una donna? E’ qualcuno che si occupa di finanza e mercati, come potrebbe sembrare in prima istanza oppure no? Questa persona è famosa oppure se ne sente parlare poco, pochissimo? A queste e molte altre domande risponde la classifica di Forbes, considerata una bibbia in questo campo. Da cui vengono fuori diverse sorprese. Quali? Vediamole insieme, e scopriamo chi è la persona italiana più ricca.

Chi è la persona italiana più ricca?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la persona italiana più ricca non è un nome che tutti conosciamo, e che è stato anche il più importante uomo politico d’italia per una paio di decenni. Quindi, no, Silvio Berlusconi non è la persona italiana più ricca. Questo ambito titolo va a Giovanni Ferrero, erede della nota ed omonima famiglia piemontese, con una fortuna personale di 24,5 miliardi di dollari. Chiaramente, è capo dell’impero dolciario costruito dal padre Michele. Non è più CEO dal 2017, ma è ancora il presidente esecutivo, e si focalizza sulla strategia aziendale. La Ferrero non ha bisogno di presentazioni. Nutella, Kinder, Tic Tac, Estathé, sono solo alcuni dei nomi dei prodotti di questo gigante dolciario.

E dopo Giovanni Ferrero? Chi è la persona italiana più ricca?

La seconda persona italiana più ricca è Leonardo Del Vecchio, il fondatore e patron di Luxottica, il ben noto marchio di occhialeria. Proprietario, tra l’altro, dei marchi Ray-Ban e Oakley, e che fabbrica occhiali per qualunque marca di lusso. La fortuna di Del Vecchio è pari a 16,1 miliardi di dollari. Segue Stefano Pessina, sconosciuto ai più, ma che è possessore della più importante catena di drugstore (farmacie e similari) del mondo, cioè Walgreens Boots Alliance. Pessina gestisce un impero parafarmaceutico, e la sua fortuna personale ammonta a 10,2 miliardi di dollari.

In quarta posizione troviamo la prima donna, Massimiliana Landini Aleotti, sconosciuta a tutti, moglie di Stefano Aleotti, l’uomo che ha reso la casa farmaceutica Menarini la prima d’Italia, ed una delle più importanti d’Europa e del mondo. Lo confermano i dati: 17.000 dipendenti e 16 siti produttivi nel mondo. La signora Landini Aleotti ha un patrimonio personale pari a 6,6 miliardi. Completa la cinquina principale Giorgio Armani, uno che non ha bisogno di presentazioni. King Giorgio ha iniziato come vetrinista alla Rinascente di Milano (non lo sapevate, vero?), ed oggi… beh, è Giorgio Armani, una delle glorie italiane nel mondo. Il suo patrimonio personale è di 5,4 miliardi di dollari.

La seconda cinquina di miliardari

E’ sesto Silvio Berlusconi, che ha certamente ancora una enorme fortuna, pari a 5,3 miliardi di dollari. Al settimo posto ci sono Augusto e Giorgio Perfetti. Se il cognome vi dice qualcosa in merito ai dolci, avete proprio ragione. Sono gli eredi della Perfetti Van Melle, industria dolciaria privata, di primaria importanza a livello internazionale (le Mentos, per dire, sono loro). Il loro patrimonio è di 4,1 miliardi di dollari. All’ottavo posto Ci sono Paolo e Gianfelice Rocca, i boss di Techint, la conglomerata industriale fondata dal padre Agostino. Questa posizione gli permette di sedere su una fortuna di 3,2 miliardi di dollari.

E concludiamo con le ultime due persone tra le prime dieci della classifica delle persone italiane più ricche. Al nono posto C’è Gustavo Denegri. Se il nome non vi dice niente, sicuramente avrete sentito nominare la sua impresa, cioè la Diasorin, di cui è il presidente. Diasorin è un gigante della diagnostica, ed è stata recentemente molto attiva anche nelle ricerche sul Coronavirus. Questa posizione gli consente di avere una fortuna personale di 3,1 miliardi di dollari. Infine, in decima posizione, c’è Giuseppe De’Longhi, dell’omonima famiglia del caffè, le cui macchine per espresso sono note e vendute in tutto il mondo. De’Longhi e famiglia posseggono un patrimonio di 3 miliardi di dollari tondi tondi.