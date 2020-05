In molti oggi, aprendo Google, si sono chiesti chi è Israel Kamakawiwo’ole, il protagonista del Doodle del giorno. Sulla homepage da stamattina, infatti, compare Israel con un ukulele in mano e un arcobaleno alle spalle. Ebbene, eccovi accontentati: si tratta dell’iconico cantante hawaiano celebre per la cover di “Somewhere over the Rainbow”. Oggi avrebbe compiuto 61 anni. Il disegno che vedete sulla homepage di Google è di Sophie Dao.

I brani più famosi

Dopo esservi chiesti chi è Israel Kamakawiwo’ole, se non lo conoscevate, sicuramente vi state domandando quali sono i brani che lo hanno reso famoso. Oltre al rifacimento di “Somewhere over the Rainbow”, Israel aveva regalato altre brillanti cover. Nell’album “Facing Future”, del 1993, infatti, interpretava cult della musica mondiale con il suo ukulele. Prima fra tutte si annota “What a Wonderful World”.

Nel 1997 fu anche premiato dalla Hawai Academy of Recording Arts come miglior artista e cantante.

Morto a soli 38 anni a causa di problemi respiratori, la sua ascesa non si è fermata. Anzi, con l’album “Alone in Iz World” ha raggiunto una popolarità immensa. Billboard infatti gli ha assegnato il primo posto nel 2001 nella classifica dei World Albums.

Israel Kamakawiwo’ole, non solo cantante

Israel Kamakawiwo’ole è famoso anche per il suo impegno nel sociale. È stato infatti un importante attivista del movimento per l’indipendenza delle Hawaii. Ha partecipato ad anni di lotte per la libertà dei suoi connazionali, senza mai tirarsi indietro.

In occasione della sua scomparsa, le Hawaii proclamarono una giornata di lutto. In segno di rispetto, la bandiera fu esposta a mezz’asta, e al funerale parteciparono più di 100mila persone. Le sue ceneri furono poi sparse nell’oceano Makua Beach.

Come poter riascoltare i suoi brani?

Fortunatamente, i lavori di Israel sono su tutte le piattaforme digitali. Quindi oggi prendete del tempo solo per voi, schiacciate il tasto play, e ondeggiate al ritmo delle note dell’ukulele più famoso della storia. Non ve ne pentirete!