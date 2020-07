Tutti siamo obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi? Oppure in alcuni casi i contribuenti sono esonerati dal fare la denuncia dei redditi tramite modello 730 o modello Redditi? E ancora: chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi. Prima di rispondere alla domanda vediamo cos’è la dichiarazione dei redditi e quando va presentata.

La dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi è quel documento contabile che consente ai cittadini in qualità di contribuenti di comunicare al Fisco il proprio reddito. Non solo. Consente anche ai contribuenti di eseguire i versamenti delle imposte sul reddito. Lo strumento che permette al cittadino di presentare la dichiarazione dei redditi è il modello 730. Per chi non ha la partita iva, la dichiarazione dei redditi si presenta con il Modello Unico. Qui abbiamo spiegato perché conviene presentare il Modello 730/2020 precompilato in anticipo. Oggi, invece, vedremo chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi.

Chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi

Esistono dei casi previsti dalla legge di esonero dalla dichiarazione dei redditi. Vediamo, quali sono. La dichiarazione dei redditi non sempre è obbligatoria quando la tipologia di reddito percepito non va dichiarato o non supera una determinata soglia. L’obbligo della dichiarazione viene meno anche quando non ci sono imposte da versare, perché già interamente trattenute dal sostituto d’imposta. Anche in caso di esonero, può però essere presentata ugualmente la dichiarazione dal contribuente per dichiarare eventuali spese sostenute. Per fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi dalle precedenti dichiarazioni.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

I contribuenti esonerati

In generale, i contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altro fabbricato non locato esente da Imu. O che hanno esclusivamente rendite esenti come quelle Inail per invalidità o decesso. Oppure Pensioni di guerra, indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, pensione sociale. Sono esonerati anche i contribuenti che hanno esclusivamente redditi da lavoro dipendente e da pensione se corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto. Si consiglia sempre, comunque, di rivolgersi a professionisti abilitati oppure ad un Patronato per avere informazioni più dettagliate relative alla propria posizione reddituale. Evitando così di correre rischi con il Fisco e l’Agenzia delle entrate. L’esonero è, infatti, condizionato anche da alcuni limiti di reddito percepito che varia a seconda di quanto stabilito dalla legge.