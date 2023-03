Chi è Erin Darke, la fidanzata di Daniel Radcliffe che aspetta un figlio?

Daniel Radcliffe, volto di Harry Potter, ha annunciato di aspettare il primo figlio dalla compagna Erin Darke. Ma se della vita dell’attore sappiamo moltissimo, ci potrebbero sfuggire alcune piccole curiosità su quella di lei.

La conferma arriva da un portavoce di Daniel Radcliffe alla rivista People, e dopo poco ha fatto il giro del Mondo. L’attore, volto di Harry Potter, diventerà per la prima volta papà insieme alla compagna Erin Darke. Una love story che sfugge ai social, ai flash dei paparazzi e rimane privata. Almeno fino a quando non arriva la cicogna che, per motivi mediatici e di fama, ti sbatte in prima pagina sulle riviste di gossip. E così ora tutto il Globo sa che il piccolo mago, oggi non poi così piccolo, ha infatti 33 anni, diventerà per la prima volta papà.

Coppia fissa da oltre 10 anni

Daniel Radcliffe e Erin Darke fanno coppia fissa da oltre 10 anni. “Siamo davvero felici insieme. Ho una vita davvero bella, sto con la mia ragazza da un decennio, più o meno”, aveva infatti dichiarato Radcliffe in merito alla sua relazione con la Darke. I due si sono conosciuti sul set del film Kill You Darlings, e da qui si capisce che anche lei lavora nel mondo del cinema: infatti anche lei fa l’attrice.

Chi è Erin Darke?

Una coppia super affiatata e che vive l’amore lontano dalle telecamere. E se della vita di Daniel si sanno moltissime cose, su quella di Erin Darke se ne sanno invece poche. Chi è allora l’attrice che ha stregato il cuore del mago e che oggi aspetta un figlio da lui?

Erin Constance-Maja Darke è il nome completo dell’attrice americana che è diventata nota per il ruolo di Cindy nella serie televisiva Good Girls Revolt. Nasce a Flint nel Michigan e con Radcliffe si passa 5 anni di differenza, infatti l’attrice ha 38 anni.

Ha interpretato Mary in The Marvelous Mrs. Maisel, disponibile su Amazon Prime Video, e Leeta nella serie AMC Dietland. È apparsa nei film Love & Mercy (2014), Beside Still Waters (2014), Still Alice (2014), Don’t Think Twice (2016) e Summer ’03 (2018). Ha preso anche parte alla terza stagione della serie Miracle Workers, che vede tra gli Executive producers anche Radcliffe. Ecco chi è Erin Darke, la compagna di Daniel.