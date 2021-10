Chi è disordinato vive una vita piuttosto difficile. L’ordine è una cosa che migliora la vita, sia quella mentale che quella pratica.

Eppure, per chi è disordinato sembra impossibile trovare un equilibrio in questo senso. Sembra un problema irrisolvibile, ma chi è disordinato dovrebbe seguire questi semplici consigli per imparare ad essere ordinato. Scopriamo quali sono.

Non è semplice imparare a essere ordinati. Eppure, non è nemmeno impossibile cambiare abitudini. È, appunto una questione di abitudine. Una volta che riusciremo a fare nostri determinati modi di fare, questi diventeranno abitudini e saranno difficili da lasciare andare. Andiamo a vedere questi semplicissimi consigli che miglioreranno sicuramente il nostro stile di vita.

Chi è disordinato dovrebbe seguire questi semplici consigli per imparare a essere ordinati

Il primo consiglio che chi è disordinato dovrebbe seguire è non procrastinare.

Chi è disordinato, solitamente, è anche pigro e tende a rimandare tutte le cose che in quel preciso momento non sembrano particolarmente urgenti. Il risultato è un accumulo di faccende da sbrigare con conseguente disordine, mentale e fisico.

Ad esempio, quando ci togliamo i vestiti per metterci il pigiama, prima di andare a dormire, è bene che questi vengano piegati e rimessi nell’armadio. Se il pensiero è “lo faccio dopo”, o “lo faccio domani”, il risultato sarà un accumulo di vestiti sulla sedia con conseguente disordine.

La stessa cosa vale per lavare i piatti. In questi casi si può far andare la lavastoviglie di notte, in modo da avere tutto pulito la mattina. Lo stesso discorso si applica per tutte le faccende di casa come fare il bucato, stendere, riordinare.

Diamoci un appuntamento

Un altro consiglio che potrebbe decisamente migliorare la nostra vita è darci un appuntamento. Per ogni faccenda da fare possiamo darci un appuntamento da rispettare e questo faciliterà i nostri compiti, evitando accumuli di cose da fare che, alla lunga, risulterebbero stressanti e difficili da fare tutti insieme.

Perciò, il lunedì potrebbe essere il giorno del bucato, il martedì la stiratura, il giovedì la pulizia dei vetri e così via. Se si decide di applicare questo metodo è anche importante pulire le cose dopo l’uso. In questo modo, eviteremo di dover fare grandi pulizie spesso. Ad esempio, possiamo sciacquare il lavandino con una spugnetta umida ogni volta dopo l’utilizzo. Questo eviterà che si sporchi prima del dovuto e lo manterrà decisamente più ordinato.

