Durante la notte, mentre dormiamo, è importantissimo assumere delle posizioni corrette. Questo perché alcuni disturbi alla colonna vertebrale, o al sonno, potrebbero peggiorare.

Nonostante nel corso della notte si tende a cambiare spesso posizione, ce ne sono alcune che sono più indicate da assumere, rispetto ad altre.

Ad esempio, tutti sconsigliano di dormire a pancia in giù, per l’eccessivo carico sul collo e per la compressione dello stomaco.

La posizione supina, invece, è quella consigliata anche dagli esperti del sonno. In questo caso perché la tensione viene distribuita uniformemente lungo tutta la colonna vertebrale.

La posizione fetale, quella in cui ci si sdraia su un fianco, è quella più comune. Quasi il 40% della popolazione si addormenta in questo modo.

Non fa proprio benissimo alla schiena, ma probabilmente con il materasso adatto i fastidi potrebbero attenuarsi.

Tra poco vedremo, infatti, che chi dorme su un fianco e soffre di problemi alla schiena, deve assolutamente provare questo materasso considerato il migliore in circolazione.

Il materasso perfetto per chi dorme su un fianco

Abbiamo visto, dunque, che dormire su un lato non è proprio il massimo per la salute della nostra schiena. Questo perché tutto il peso viene caricato su una porzione ristretta del corpo.

La conseguenza è che si genera sia una compressione arteriosa, che produce i classici formicolii.

Sia una compressione muscolare, che non ci permette di dormire con tranquillità per via dei continui movimenti involontari.

Eppure, è una delle posizioni più comode e, una volta abituati, non tutti riescono ad addormentarsi diversamente.

Quindi abbiamo bisogno di un materasso che abbia una superficie morbida e non troppo rigida.

Per questi motivi, il modello ideale è il materasso in memory foam.

Infatti, oltre ad alleviare i punti di pressione, distribuisce il peso nel modo più corretto.

Inoltre, si adatta più facilmente alla forma del corpo, supportando meglio muscoli ed articolazioni che saranno molto più rilassati.

Con questo tipo di materasso dunque, tutti i problemi legati alla colonna vertebrale ed alla circolazione del sangue, dovrebbero attenuarsi.

Quindi chi dorme su un fianco e soffre di problemi alla schiena, deve assolutamente provare questo materasso considerato il migliore in circolazione.