Un nuovo studio mette in risalto che chi dorme poco può contrarre patologie gravi se non effettua questo semplice rimedio. Lo studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine ha evidenziato i rischi di mortalità e tutte le cause legati al sonno scarso. Inoltre, ha evidenziato come l’attività fisica ha un’influenza positiva sul sonno al punto di migliorare in modo significativo la qualità di vita.

Chi dorme poco può contrarre patologie gravi se non effettua questo semplice rimedio

Lo studio è stato eseguito su 380.000 uomini e donne di mezza età. La ricerca si è protratta per molto tempo e i partecipanti hanno completato interviste, misurazioni fisiche e questionari. Questo ha permesso di determinare le loro condizioni di salute e i livelli di attività fisica con l’influenza sul sonno.

Sono stati esclusi dallo studio le persone con una storia clinica che indicava malattie cardiovascolari, apnea notturna, cancro o obesità di classe 3.

Lo studio ha classificato in base alle linee guida dell’OMS le categorie di attività fisica:

a) 1.200 minuti a settimana o più, considerato “livello alto”;

b) da 600 a meno di 1.200 minuti a settimana, considerato “livello medio”;

c) da 0 a meno di 600 minuti a settimana, considerato “livello basso”.

Gli effetti negativi del dormire poco

Gli studiosi hanno associato ad un sonno scarso la possibilità di contrarre malattie cardiovascolari, ictus, malattie coronariche e tutti i tipi di cancro. Questi, secondo gli studiosi, sono i problemi comuni associati ad un sonno scarso e un’attività fisica minima, rispetto a coloro che avevano effettuato un’elevata attività fisica.

Lo studio evidenzia che i più giovani, le donne, le persone magre, consumavano più frutta e verdura. Inoltre, trascorrevano meno giornate sedute e non avevano problemi di salute mentale. Non fumavano, bevevano poco alcol e conducevano un’attività fisica attiva. I punteggi del sonno di queste persone sono risultati alti e la qualità di vita migliore.

Quindi, chi ha problemi di sonno deve provare a migliorare l’alimentazione ed effettuare attività fisica.