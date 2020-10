“Chi dorme non piglia Covid”, abbiamo preso in prestito questa espressione per spiegarvi quanto il sonno possa influire sulla nostra salute.

Esiste, infatti, un sistema naturale per rafforzare il nostro sistema immunitario che è proprio il dormire bene. Lo confermano i risultati di un recente studio dell’Università di Torino.

I ricercatori hanno somministrato una blanda carica virale su un gruppo di volontari, valutando insieme alla risposta immunitaria al virus anche la qualità del loro sonno. Ebbene, coloro che riposavano meglio avevano una percentuale oltre 40 volte più bassa di contrarre il virus, rispetto a chi riposava male. Il Covid è un virus, ed in quanto tale, non fa eccezione.

Chi dorme non piglia Covid

La spiegazione scientifica è semplice. Durante il sonno si producono proteine che rinforzano le cellule adibite a combattere un’infiammazione o un’infezione, quelle quindi che regolano il nostro sistema immunitario. Secondo l’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) le ore di sonno necessarie per un organismo sano sono circa nove.

Le indicazioni ci suggeriscono di assecondare i ritmi personali, non è quindi necessario andare al letto al tramonto e svegliarsi con le galline, ma è fondamentale assecondare il bioritmo naturale di ognuno. Non stiamo parlando di qualche nottata in bianco che può capitare a tutti per i motivi più svariati. L’importante è che ci sia poi un buon riposo ristoratore per recuperare il sonno perduto.

Quando non ci sono patologie certe, la mancanza di sonno spesso deriva dall’ansia. Piccole ma semplici regole per migliorare la qualità del nostro riposo sono molto efficaci. Tra queste ricordiamo quella di non bere caffè dopo le ore 15.00, di non praticare attività fisica aerobica dopo le 20 e di regalarsi una tisana di erbe come valeriana e melissa calda circa trenta minuti prima di dormire.

Vi ricordiamo che i farmaci possono prolungare il nostro riposo ma non ne migliorano affatto la qualità. Hanno inoltre numerosi effetti collaterali da non sottovalutare; è importante quindi ricorrervi solo su indicazione e sotto stretto controllo medico.