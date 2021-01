Sarà anche vero che l’inverno ferma la natura che va in letargo, così come molti animali. Ma, nonostante inverni freddi come questo, chi dice che a gennaio non possiamo dedicarci alle piante sbaglia di grosso perché possiamo avere grandi soddisfazioni. Soprattutto con le piante aromatiche e le verdure da cucina, anche estremamente salutari. Qualche esempio? Cipolla, aglio, basilico e cetrioli solo per citare i più usati e famosi. E, tutti benefici per la nostra salute. Vediamo nello specifico come comportarci nell’articolo dei nostri Esperti.

Un mese freddo ma in rampa di lancio

Ovviamente non possiamo pensare di seminare e coltivare sotto la neve, ma gennaio è il mese perfetto per seminare, per poi magari trapiantare. Ci sono piante che hanno bisogno del cosiddetto semenzaio riscaldato, quindi una serra o una copertura, ma anche quelle libere. Ecco qualche esempio.

Semine scoperte

Tra le semine libere, che non hanno bisogno di copertura, possiamo trovare:

aglio;

piselli;

cipolla;

carciofo;

scalogno.

Nel semenzaio riparato ecco invece:

insalata;

carote;

pomodori;

melanzane;

peperoncino.

I consigli degli esperti

Chi dice che a gennaio non possiamo dedicarci alle piante sbaglia di grosso perché possiamo avere grandi soddisfazioni per il nostro orto di casa. Ricordiamo di piantare gli spicchi d’aglio direttamente nell’orto e nella terra, così come i bulbi della cipolla. Per avere in primavera un ottimo basilico per il nostro pesto, seminiamolo in un semenzaio coperto e riscaldato.

Se desideriamo i cetrioli per i nostri piatti freddi e le insalate d’estate, ecco che la fine del mese è il momento migliore per la semina. Possibilmente utilizzando dei vasetti o dei piccoli contenitori. Stesso metodo anche per pomodori e zucchine, ma a differenza dei cetrioli, pomodori e zucchine dovremo rigorosamente inserirli in un ambiente caldo e riscaldato. E, una volta che avremo un orto florido e ricco, potremo dedicarci a qualche ricetta sfiziosa come quella che suggeriamo nell’approfondimento.

Approfondimento

Ecco come i messicani riciclano le verdure e unendole ai fagioli creano una zuppa speciale