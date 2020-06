Chi deve fare il 730 e chi il Modello ex Unico? Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi potrebbe non sapere quale dover compilare.

Testo unico delle imposte sui redditi

Occorre anzitutto verificare se il contribuente ha o non ha l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate i redditi che ha percepito. Bisogna inoltre chiarire chi è autorizzato ad utilizzare il modello 730 e chi invece può presentare il modello ex unico.

In un precedente articolo abbiamo consigliato al lettore “Dove fare gratis il 730 ed eventualmente quanto costa la dichiarazione dei redditi?” Adesso sciogliamo altri dubbi e indichiamo quale modulo usare e soprattutto le scadenze da rispettare. Per rispondere ai contribuenti che non sanno quale modello utilizzare è sufficiente consultare il Testo unico delle imposte sui redditi.

Chi deve fare il 730 e chi il Modello ex Unico?

Nell’articolo 6 del Testo Unico delle imposte sui redditi compare la tipologia dei redditi che il singolo contribuente deve riportare nella dichiarazione reddituale. Nello specifico si legge che nelle categorie rientrano “redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi”.

I contribuenti che possono presentare il 730 sono i sacerdoti cattolici, i giudici costituzionali, i parlamentari, i consiglieri comunali, provinciali e regionali. Ma anche chi percepisce l’indennizzo della Cassa integrazione e si trova in uno stato di mobilità. I lavoratori o i pensionati dipendenti, come anche i soci di cooperative agricole. I dipendenti scolastici con contratto a tempo determinato, chi svolge lavori socialmente utili, chi ha contratti di durata inferiore ad un anno.

Deve ricorrere al modello ex unico il contribuente che non può possiede i requisiti utili per il 730. Il Modello ex unico corrisponde all’attuale modello Redditi PF. Può presentare questo modello chi ha prodotto redditi di impresa, di partecipazione, di lavoro autonomo con partita Iva o che non possono confluire nel 730.