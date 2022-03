Incentivi auto 2022 in arrivo. Per le auto elettriche e non solo. Si tratta di un argomento che il Governo sta limando. La transizione elettrica come viene chiamato da tutti il passaggio alla mobilità green è importante dal punto di vista ambientale. E tutti i Paesi si stanno adoperando per abbassare le emissioni inquinanti dovute dalla circolazione delle auto oggi.

La mobilità su gomma in Italia viaggia spedita verso i veicoli elettrici, ma c’è bisogno di una mano da parte delle autorità. Serve una mano alle case costruttrici, che devono investire soldi nella transizione, ma servono anche incentivi che spingano i clienti a scegliere le nuove auto al posto delle vecchie. Incentivi che il Governo ha deciso di rimettere nel piatto, ma estendendoli anche alle auto classiche, con alimentazione a benzina o gasolio. Incentivi auto elettriche, ma anche incentivi auto ibride e perfino quelle endotermiche.

Chi deve comprare un’auto deve sapere che lo Stato gli dà un incentivo per risparmiare fino a 9 mila euro se vengono rispettate determinate condizioni

Un nuovo Bonus auto elettriche ed anche un nuovo Bonus auto ibride. Il tutto per incentivare i possessori di una auto vecchia e potenzialmente inquinante, ad acquistarne una nuova.

Chi vuole cambiare veicolo, potrà sfruttare fino a 9.000 euro di Bonus auto 2022. lo prevede il Decreto Bollette, provvedimento del governo che presto finirà il suo iter attuativo.

Oltre che confermare il Bonus per le auto a propulsione elettrica, il Governo ha deciso di fare di più. Estendere il Bonus 2022 anche a chi decide di acquistare auto nuove, ma con motore a benzina, gasolio o ibrido.

Come funzionerà il nuovo incentivo

Dipende da una serie di fattori, ma chi deve comprare un’auto deve sapere che possono avere anche 9.000 euro di Bonus auto 2022. Molte persone, quando sentono parlare di incentivi auto, pensano solo all’elettrico.

Le auto elettriche restano ancora oggi troppo costose. Questo del costo troppo elevato delle auto green è uno dei problemi che ingessano il mercato di queste auto a zero emissioni. Anche se nel 2021 hanno riscosso appeal gli incentivi, il mercato non decolla.

Dal Governo però, traspare l’intenzione di svecchiare il parco auto. Auto nuove, anche se a benzina o diesel sono meno inquinanti. Un principio che potrebbe essere quello individuato dal Governo nell’allargare questi incentivi. Naturalmente gli importi saranno variabili in funzione delle emissioni di CO2 dei veicoli. Per esempio, auto che inquinano in misura compresa tra 0 e 20 grammi di CO2 a chilometro, possono godere di 9.000 euro di incentivo.

Se l’acquisto è indirizzato verso una vettura che ha consumi medi stimati tra 21 e 60 CO2 a chilometro, lo sconto sarà di 7.000 euro. L’ultima fascia di veicoli incentivabili è quella con consumi superiori a 60 e fino a 135 CO2 a chilometro. In questo caso l’incentivo scende a 3.000 euro. Per godere di questi sconti, occorre rottamare un veicolo immatricolato da almeno 10 anni e il nuovo veicolo acquistato deve avere un valore di listino tra i 25.000 ed i 35.000 in base alle fasce prima citate.